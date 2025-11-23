La crisis hídrica de Doñana amenaza con cronificarse pese a las intensas lluvias de 2025

La crisis hídrica que sufre Doñana tiende a cronificarse por la delicada situación que atraviesa desde hace años su acuífero, que no registra una ... mejoría notable en su evolución ni tan siquiera con un año de intensas lluvias como el presente ejercicio.

El déficit hídrico persiste en Doñana pese a un año hidrológico muy positivo, según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que evalúa la situación cuantitativa y la evolución de niveles en los acuíferos de este espacio natural. El estudio de la CHG apunta a una tendencia «desfavorable» pese a las copiosas precipitaciones del año hidrológico 2024/25, que alcanzaron los 671 mm, un nivel que supone un 123% más de agua recogida en este enclave natural con respecto a la media de los últimos 15 años. En cuanto a la distribución de estas lluvias por estaciones, el otoño fue normal con un 83% de la precipitación media, seguido por un invierno muy húmedo con un 205% de media y una primavera normal, con un 82% de la media.

El informe de la Confederación del Guadalquivir advierte también del empeoramiento de la situación piezométrica, ya que el análisis estadístico realizado en el último año hidrológico registra indicios de «deterioro» en el acuífero, aunque no puede descartarse que la acumulación de años secos anteriores aun siga marcando sus niveles. Estos marcadores piezométricos reflejan que se han duplicado los sectores del espacio natural en descenso hídrico, pasando de siete sectores del total de 16 del parque en 2012-2013 a 14 en este último año hidrológico.

El informe pone de relieve que la recuperación del acuífero de Doñana «requiere no solo un año húmedo aislado como el que se acaba de registrar, sino un nuevo periodo húmedo, o al menos la alternancia acostumbrada de un años lluvioso cada tres años».

En cuanto al complejo de lagunas del Parque Nacional, el valor promedio de la superficie inundada es de un 70% de la media del periodo de referencia, destacando que la laguna permanente de Santa Olalla ha mantenido una amplia lámina de agua cuando en los últimos años se ha secado durante el verano.

El informe considera que la actual situación compromete el buen estado de los ecosistemas terrestres dependientes de estos recursos hídricos, por lo que insta a tomar medidas para «frenar su deterioro y revertir este mal estado» para el futuro inmediato. En concreto, la CHG plantea frenar el incremento de la superficie susceptible de obtener concesión del uso de agua, además de seguir apostando por el cierre de captaciones ilegales y por la eliminación de regadíos no legalizables.

La organización ecologista WWF puso la voz de alerta ante la evolución negativa del acuífero de Doñana, así como de la superficie inundada de las lagunas, por lo que exigió el impulso de medidas urgentes, como los planes de extracciones Almonte y Marismas coordinados con el de la Rocina.

El portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, afirmó que «un año más el informe demuestra que la situación en Doñana es gravísima ya que no hay una recuperación del acuífero y las medidas que se están tomando no están siendo todo lo efectivas y eficaces que sería necesario».

Ante este panorama, el portavoz de WWF instó a la administración pública a que «intensifique» las medidas y planes con la mayor urgencia ya que, de lo contrario, como podemos comprobar, ni siquiera un año húmedo sirve ya no para recuperar el acuífero sino para que no empeore». Además, denunció «la sobreexplotación del acuífero, del que se bombea más agua de la que se recarga provocando descensos significativos en los últimos años».