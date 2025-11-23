Un año «excepcional» para las aves acuáticas

Doñana está viviendo este año una situación «excepcional y extraordinaria» para la avifauna acuática, debido a la inundación de amplias zonas del humedal por ... las intensas lluvias, según los datos del equipo gestor de este espacio natural divulgados por SEO/BirdLife.

La organización conservacionista subraya que este 2025 especialmente favorable para la reproducción de estas aves, aunque advierte también del delicado estado del acuífero, la calidad del agua y otras numerosas amenazas externas que siguen comprometiendo gravemente el futuro de este enclave Patrimonio de la Humanidad.

La positiva evolución de las aves acuáticas este año tiene en la gaviota picofina, con 1.430 parejas, y el morito común, con 11.832 parejas, los mejores referentes, ya que ambas especies alcanzan máximos históricos. A ellos se une también la garcilla cangrejera, con 460 parejas, también tocando su techo histórico, según la estadística elaborada por el equipo de seguimiento de la Estación Biológica de Doñana

Respecto a las especies más amenazadas destaca el máximo histórico de la cerceta pardilla, con 176 parejas, por lo que continúa mejorando la situación de este pato 'en peligro crítico', según el Libro Rojo de las Aves de España, lo que demuestra los buenos resultados de las actuaciones incluidas en el proyecto Life para la recuperación de esta especie en el que participa SEO/BirdLife.

Con 59 parejas censadas, también ha sido un año propicio para la focha moruna, una especie recientemente declarada «en situación crítica» en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

El responsable de la oficina de SEO/BirdLife en Doñana, Carlos Dávila, afirmó que «estos datos sobre la evolución de la avifauna demuestran la capacidad de resiliencia de las poblaciones de aves acuáticas del humedal cuando presenta un buen estado de inundación, incluso en un contexto de grave deterioro de sus condiciones ecológicas».