Jorge Paradela, en el Congreso de la Empresa Familiar Andaluza. Salvador Salas

El consejero de Industria andaluz, sobre la obligación de atender en catalán: «No tiene mucho sentido»

Jorge Paradela critica que el Gobierno no haya hablado con sindicatos ni patronal antes de prometer esta medida a Junts

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:06

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta, Jorge Paradela, ha opinado hoy en Málaga, a instancias de la prensa, sobre la medida ... que han pactado el Gobierno y Junts que obligaría a las grandes compañías que operan en España a atender al cliente en catalán y en los demás idiomas cooficiales cuando así se requiera. «Nos parece una improvisación, como tantas otras, del gobierno del señor Sánchez, para tratar de contentar a sus socios y permanecer en Moncloa». Paradela ha dado entender que no cree que tenga visos de aplicarse: «Es un asunto que pensamos que tiene pocos cimientos, poca base, porque realmente obligar a empresas radicadas en todo el territorio nacional a atender en las otras lenguas oficiales no tiene mucho sentido», ha afirmado. «Cuando tenemos un idioma común, que es el español, tratar de establecer este tipo de medidas no tiene mucho sentido», ha añadido.

