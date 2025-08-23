Entre 15 y 20 conatos de incendios de media cada día

El riesgo de incendios este verano se ha disparado en Andalucía por las intensas lluvias del año y la abundante de vegetación que ha ... dejado y con la llegada de las altas temperaturas se convierte en un peligroso combustible para el fuego.

De hecho, en Andalucía este verano se registra de media cada día entre 15 y 20 conatos de incendios, según informó la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García.

La consejera señaló que Andalucía, «siendo una de las comunidades autónomas más afectada por las altas temperaturas y por el cambio climático y eso influye en el riesgo de incendios».

Según Catalina García, «ña clave esta en una actuación inmediata, en poner todos los recursos en aquellos incendios donde el Infoca y la Agencia de Emergencias consideraban que tenía que estar el mayor número, en un traslado de una manera inmediata y rápida, además de contra con suerte en factores como el viento».

La consejera puso en valor el trabajo que realizan los profesionales de la EMA y el Infoca y resaltó el esfuerzo presupuestario para el dispositivo, «el mayor de la historia con más de 256 millones y el mayor número de efectivos, con más de 5.000», resaltando también la cuantía récord destinada a prevención que supera a la de extinción.

Asimismo, insistió en el alto riesgo de incendios y y apeló a la responsabilidad de la ciudadanía, «puesto que entre el 80 y el 90 por ciento de los incendios parten de una acción que ha realizado una persona», argumentó. «Si todos nos convertimos en vigilantes, en saber que todo lo que hacemos puede tener una incidencia catastrófica, esto podemos mejorarlo entre todos y evitar una tragedia», concluyó.