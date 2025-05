El comentario de Díaz sobre el paro en el sur de España abre otra grieta Junta-Gobierno

Los testimonios difieren acerca del contenido textual del comentario y la falta de una grabación no ha hecho otra cosa que incrementar, con el paso ... de los días, el tamaño de la polémica. El efecto bola de nieve no tiene aún visos de frenarse.

El pasado miércoles se celebró una Conferencia Sectorial de Empleo presidido por la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, con la asistencia de los consejeros del área de todos los gobiernos autonómicos. En un momento de la reunión, según coinciden en relatar los asistentes, Díaz enseñó un mapa sombreado con las diferentes tasas de desempleo en todos el país que reflejaba que el sur de España presenta unos índices elevados y alejados de los estándares europeos.

A partir de ese momento, los relatos difieren. La consejera andaluza, Rocío Blanco, asegura que la ministra señaló el mapa a la altura de Madrid y dijo: «De aquí para arriba es Europa, de aquí para abajo no es Europa». «Daban ganas de preguntarle que si Andalucía, Murcia, Extremadura o Castilla-La Mancha no eran europeas, qué consideraba ella que somos» , dijo Blanco este viernes entrevistada por Canal Sur.

La vicepresidenta segunda ha negado que esas fueran sus palabras y también este viernes su compañera en el Gobierno María Jesús Montero ha salido en su defensa. La vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE de Andalucía calificó de absurdo el debate y lamentó que la Junta de Andalucía, en su opinión, se haya instalado en un «chascarrillo sobre si Andalucía es Europa o no».

Defendió que en la conferencia se detuvo con especial interés en las comunidades del sur, que son las que sufren una mayor tasa de desempleo.

En la Junta de Andalucía no se dan por satisfechos con la explicación. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, urgió este viernes a Díaz, a «pedir perdón a los andaluces por decir que Andalucía no es Europa» a tenor de su tasa de paro, y replicó a Montero que esas declaraciones no constituyen «un chascarrillo sino un insulto a los andaluces».

Carolina España ha aludido al acto en el que tiene previsto participar este domingo Yolanda Díaz en Sevilla centrado en la reducción de jornada laboral que defiende Sumar desde el Gobierno de España, para instar a la vicepresidenta segunda a que, antes de venir a esta comunidad, «pida perdón a los andaluces, porque Andalucía sí es Europa, aunque le pese».