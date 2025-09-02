Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EFE

Chubascos aislados y temperaturas más suaves: el tiempo en Andalucía para esta semana

El calor se concentrará en el interior de la comunidad con máximas que podrán alcanzar los 38 grados

EP

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:58

Las temperaturas máximas en Andalucía se situarán esta semana en torno a una media de 36 grados en el interior, según las previsiones de la ... Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La semana será mayoritariamente estable, sin previsión de lluvias relevantes, aunque es posible según el organismo estatal, que durante el fin de semana se registre algún chubasco aislado en las sierras nororientales, como Cazorla o Sierra de Baza. El viento será variable, predominando el poniente y con posibilidades de levante suave en Alborán, sin intensidad destacable.

