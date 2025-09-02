Chubascos aislados y temperaturas más suaves: el tiempo en Andalucía para esta semana

Las temperaturas máximas en Andalucía se situarán esta semana en torno a una media de 36 grados en el interior, según las previsiones de la ... Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La semana será mayoritariamente estable, sin previsión de lluvias relevantes, aunque es posible según el organismo estatal, que durante el fin de semana se registre algún chubasco aislado en las sierras nororientales, como Cazorla o Sierra de Baza. El viento será variable, predominando el poniente y con posibilidades de levante suave en Alborán, sin intensidad destacable.

De acuerdo a las declaraciones del director de la Aemet en Málaga, Jesús Riesgo, a Europa Press, el interior de Andalucía experimentará una subida de temperaturas a partir de este miércoles, manteniéndose hasta el final de la semana entre los 34 y 36 grados de máxima y con mínimas alrededor de los 20 grados.

En ciudades como Córdoba, podría alcanzarse puntualmente los 38 grados de máxima. En Granada, los valores irán desde los 32 grados previstos para hoy hasta los 37 grados que se esperan en los próximos días, con mínimas entre 19 y 20 grados.

En cuanto al litoral andaluz, las temperaturas máximas estarán en torno a los 30 grados, con mínimas de 21 a 22 grados. Asimismo, Riesgo a aclarado que para todo el territorio se esperan valores similares a los habituales para esta época del año.

Riesgo ha señalado que, salvo alguna excepción puntual al final de la semana, «no va a haber adversidad» meteorológica, ya que las perturbaciones quedarán al norte de Andalucía. Las vaguadas podrán acercarse el domingo, pero no afectarán de momento con precipitaciones a la comunidad.