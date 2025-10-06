Carolina España: «Hemos transformado una carga para la Administración en una oportunidad»

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos puso en valor el esfuerzo realizado por el Gobierno andaluz y la política patrimonial impulsada en estos ... años para enajenar estos bienes ociosos propiedad de la Administración autonómica.

La consejera aseguró que «esta nueva gestión del patrimonio autonómico que hemos puesto en marcha desde 2019 está transformando lo que antes era una carga para la Administración en una oportunidad». Carolina España explicó el arduo trabajo realizado para «identificar, ordenar y poner en valor inmuebles que llevaban años e incluso décadas abandonados o infrautilizados y hoy esos bienes están empezando a revertir directamente en beneficio de los andaluces».

La consejera subrayó que los ingresos generados por todas estas subastas celebradas hasta ahora se han destinado a reforzar servicios esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia.

La titular de Economía ejemplificó el valor de los ingresos de estas subastas y sostuvo que «los 138 millones de euros recaudados hasta ahora suponen una cantidad equivalente al coste 526.717 sesiones de quimioterapia, 69.687 operaciones de cataratas, 13,8 kilómetros de autovía, el comedor escolar para 140.162 alumnos durante un año o el sueldo de 1.312 médicos.

A su juicio, «las subastas están compuestas por solares y edificios heredados de los anteriores gobiernos socialistas, algunos fueron entregados como pago de la famosa deuda histórica, que en algunos casos no habían tenido nunca uso o que llevaban más de treinta años sin él».