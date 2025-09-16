El calor aprieta y activa avisos amarillos en Andalucía: estas son las zonas con máximas que rozarán los 40ºC

El verano estacional está en su recta final aunque el termómetro parezca indicar todo lo contrario: el calor sigue apretando y activando avisos amarillos por ... altas temperaturas que rozarán los 40 grados en Andalucía en las próximas horas. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha previsto advertencias por máximas de hasta 38 y 39 grados en Andalucía desde este miércoles 17 y jueves 18 de septiembre.

De esta forma, según la previsión de Aemet consultada por SUR, los avisos por calor afectarán hasta el jueves a tres provincias en concreto, desde las 13.00 hasta las 20.00 horas: Jaén, Granada y Sevilla donde se esperan máximas de hasta 38 grados el miércoles y de hasta 39ºC, el jueves. En concreto, las zonas afectadas por las advertencias son la campiña sevillana y cordobesa así como, en Jaén, el Valle del Guadalquivir y Morena y Condado.

Según la previsión, las temperaturas serán «significativamente altas en el valle del Guadalquivir». En las próximas horas se esperan cielos poco nubosos o despejados así como vientos flojos variables y levante moderado en el litoral mediterráneo oriental y en el área del Estrecho, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes, según Meteorología.

Calima y temperaturas elevadas

En la previsión nacional se apunta temperaturas elevadas y calima con «concentraciones significativas» en Canarias para este miércoles. También temperaturas máximas «significativamente elevadas» en el suroeste peninsular y ascensos localmente notables en el Cantábrico oriental y alto Ebro. «Se espera superar los 35 grados en Canarias y la vertiente atlántica sur, incluso los 38-40 en sus depresiones. Tampoco se descartan 35 en puntos del Ebro, meseta Norte, Miño o prelitorales de Levante», resalta la previsión del miércoles.

De cara al jueves, se prevé que continúe una situación de estabilidad generalizada en el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. «Únicamente, se dará nubosidad baja matinal en regiones de los tercios norte y este peninsular, Baleares, Estrecho y Alborán, con probables bancos de niebla matinales y brumas costeras en Alborán, Rías Bajas y Ampurdán, con tendencia a despejar. Por otro lado, una masa de aire subtropical afectará al sur peninsular y a Canarias con nubes medias y altas y probables tormentas en las islas de mayor relieve», resalta la previsión. Durante la jornada del jueves continuará la calima en Canarias, con posibles concentraciones significativas. También se prevé «temperaturas máximas en ascenso en la Península, más acusado, incluso localmente notable, en el Cantábrico, y con algunos descensos en el Levante». Por último, destaca Aemet que soplarán vientos moderados de componente este en los litorales del sureste peninsular y el Estrecho, «donde son probables los intervalos fuertes, y de flojos a moderados en Canarias». Vientos flojos en general en el resto.