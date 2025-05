La ausencia de Moreno en el próximo pleno solivianta a la oposición

El calendario parlamentario, interrumpido durante una semana a principios de este mes por la Feria de Sevilla, ha agrupado en dos semanas seguidas la celebración ... de plenos en la Cámara autonómica, pero en el segundo no habrá sesión de control al presidente. Juanma Moreno se somete en cada pleno a las preguntas que le plantean los grupos parlamentarios, pero la semana próxima no lo hará por encontrarse a más de 3.000 kilómetros del Parlamento.

Moreno asistirá en la ciudad polaca de Breslavia a la final de la Conference League de fútbol que el Real Betis va a jugar contra el Chelsea londinense. Esta ausencia ha irritado a los grupos de la oposición, que han hecho de este tema una cuestión central de la agenda política andaluza.

Los grupos no cuestionan que el presidente asista al partido para representar el apoyo institucional de la Junta a un equipo andaluz que puede estar a las puertas de ganar un título europeo, pero le reprochan que no se haya modificado la agenda parlamentaria para permitir que pueda regresar a tiempo a responder a las preguntas de la oposición. El partido se juega el miércoles a las nueve de la noche y las sesiones de control se suelen celebrar los jueves a mediodía. Además de asistir al partido, Moreno también tendrá un encuentro con estudiantes universitarios andaluces que participan en programas de intercambio con la Universidad de Varsovia. Desde el PP se argumenta que resulta materialmente imposible cumplir con ambos compromisos, el partido y la sesión de control, y que desde que es presidente, hace seis años y medio, Moreno sólo se ha ausentado en cinco ocasiones de un pleno. Las explicaciones no han convencido a los grupos de la oposición.

Este miércoles se celebraba la Junta de Portavoces, en la que se votaba el orden del día del próximo pleno, y los portavoces de los tres grupos de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante- abandonaron la reunión. Lo hicieron en protesta por la ausencia de Moreno y también por la negativa del presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, a permitir que se votara un cambio en el orden del día para incluir un debate sobre las consecuencias del apagón. El representante de Vox permaneció en la sala pero votó en contra.

La portavoz socialista, María Márquez, lamentó la «indefensión absoluta» que sienten en la oposición «ante un presidente que claramente no quiere venir a la sesión de control al Parlamento de Andalucía», cuando «evidentemente tiene opciones» de compaginar su asistencia al partido de fútbol con la participación en la sesión de control. Manuel Gavira, de Vox, señaló que votaba en contra porque Moreno «no viene al pleno porque no quiere». Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, enmarcó esta cuestión en lo que considera una tónica generalizada y José Ignacio García, de Adelante, dijo que las razones aducidas para la ausencia de Moreno no se sustentan.

El portavoz del PP, Toni Martín, aseguró que «Andalucía no ha tenido nunca en toda su historia democrática un presidente que cumpla más con este Parlamento como Juanma Moreno; muy bien tiene que ir Andalucía para que el tema de esta sesión de la Junta de Portavoces sea éste».