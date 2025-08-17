Andalucía registra 561 incendios en lo que va de año con 3.784 hectáreas quemadas

Más incendios forestales este año en Andalucía pero con un impacto contenido en la superficie afectada. Es lo más destacado del balance ofrecido a ... SUR por el Plan Infoca, lo que pone de relieve a estas alturas del verano, la época de mayor riesgo, la eficacia de este dispositivo cuyo funcionamiento y resultados mejoran cada año para convertirse en la actualidad en un operativo de referencia para otras regiones.

En lo que va de año se han registrado más incendios pero el terreno que ha sido pasto de las llamas no ha crecido en la misma proporción. Hasta el pasado 12 de agosto, el dispositivo Infoca realizó en Andalucía 561 intervenciones en terrenos forestales y en su mayoría se quedaron en conatos gracias a la rápida actuación del operativo.

En concreto, 452 fuegos no superaron la hectárea de superficie afectada, lo que supone el 82%. Sin embargo, en otros 109 siniestros la dimensión fue mucho mayor. Todos estos incendios han calcinado una superficie este año 3.784 hectáreas, de las que solo el 17,2%, 651 hectáreas, fue de arbolado mientras que el resto, 3.133 hectáreas, fue de matorral.

Durante enero y agosto de 2024, las intervenciones fueron inferiores con 366, mientras que la superficie forestal afectada fue de 3.514 hectáreas, de las 293 fue de arbolado y 3.209 de matorral.

MÁS INFORMACIÓN Antonio Sanz llama a la prudencia y a la prevención para preservar el gran patrimonio natural andaluz

Esta comparativa con el año anterior arroja 270 hectáreas más devoradas por las llamas en 2025, pero con una extensión contenida si se tienen en cuenta el creciente aumento de incendios, 195 fuegos más que en 2024.

Pese a la proliferación de incendios en Andalucía este verano, la región respira frente a la tragedia que se vive por las llamas en comunidades como Galicia, Castilla y León y Extremadura, con más de 100.000 hectáreas quemadas y fuegos sin control.

La última semana ha sido intensa para el Infoca con casi una decena de incendios activos, el peor de ellos el más reciente declarado en la costa gaditana de Tarifa donde tuvieron que ser desalojadas cerca de 1.500 personas y en el que los primeros indicios de la investigación apuntan a que fue provocado.

Los fuegos no paran y ayer mismo se declararon dos más, quedando uno de ellos estabilizado en un paraje de la localidad de Bonares, en la comarca del Condado de Huelva, donde seguían trabajando medios terrestres y aéreos.

Igualmente, los profesionales del Infoca se afanaban ayer en apagar las llamas en otro incendio registrado en la localidad jiennense de Albanchez de Mágina.

El dispositivo Infoca cuenta con 4.700 profesionales cuya labor se acompaña con un extenso operativo de medios materiales y tecnológicos, que este año ha introducido nuevos avances con drones y gestión por Inteligencia Artificial. El operativo cuenta con 119 vehículos pesados, de los que once son nodrizas y 108 autobombas.

El operativo dispone también con 40 medios aéreos, 36 de la Junta compuestos por 23 helicópteros y 13 aviones, junto a un helicóptero de Enresa y tres aeronaves estatales, dos helicópteros y un avión anfibio. El dispositivo de tierra es apoyado por dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra.