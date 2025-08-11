Andalucía puede registrar 44 grados esta semana pese al ligero descenso de temperaturas

Andalucía mantendrá la ola de calor durante los próximos días y puede llegar a registrar los 44ºC en la campiña sevillana, a pesar de un ... ligero descenso de las temperaturas a partir del martes, según ha explicado el delegado territorial de la Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan de Dios del Pino.

En declaraciones a Europa Press, Del Pino ha señalado que Andalucía está en una «situación anticiclónica» que favorecerá la llegada de una lengua de aire frío en la capa superior de la troposfera. Este cambio «inestabiliza un poco sobre todo las comarcas de las tierras del norte», donde entre el lunes y el miércoles podría formarse «alguna nubosidad de evolución diurna» que, en casos puntuales, podría derivar en tormenta, aunque es «poco probable», según ha señalado el delegado.

Asimismo, el viento seguirá soplando de levante en la mayor parte de la comunidad, con un ligero poniente en el litoral del Golfo de Cádiz que provocará una leve bajada de temperaturas en esa zona. En el resto, el descenso será limitado, de forma que, según comenta Del Pino, para este martes en la campiña sevillana no se descarta que se superen los 44 grados, «lo cual implicaría aviso de nivel rojo», ha advertido.

En relación con la ola de calor, Del Pino ha recordado que «de momento no ha habido ningún aviso de nivel rojo en Andalucía, aunque »no se descarta que mañana pueda haberlo«. Ha señalado que se trata de »un episodio entre las diez más prolongadas en el tiempo de la historia«, caracterizado por »noches muy cálidas y máximas sostenidas«, cuya valoración global se hará »cuando termine la ola de calor«.

En cuanto a las temperaturas mínimas continuarán siendo muy elevadas, con registros que «en algunos casos no van a bajar de los 25, incluso de los 26 grados en las campiñas de Sevilla y Córdoba».