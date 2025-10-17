Andalucía lidera los índices de pobreza con un 35,6% en riesgo de exclusión

Andalucía sigue liderando el ranking nacional de pobreza y exclusión y registra un 35,6% de personas en riesgo de exclusión social, según los datos ... del último informe de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-Andalucía).

Este estudio, que recoge datos de 2024, cifra en alrededor de tres millones de personas las que estaban en riesgo de pobreza o exclusión en Andalucía, aunque refleja una «leve mejoría general de los datos, se constata que Andalucía continúa situándose en primera posición según los indicadores principales que miden esta situación.

Las personas en riesgo de exclusión han disminuido en

1,9 puntos porcentuales con respecto a 2023, pero a pesar de esta «pequeña mejoría», Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma con la tasa Arrope más alta del país, con una diferencia de casi diez puntos respecto a la media nacional, según el estudio.