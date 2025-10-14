Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Javier González de Lara y Rocío Blanco, en una foto de archivo. Sur

Andalucía, la comunidad con más autónomos, sale en tromba contra el «hachazo» en las cuotas que proyecta el Gobierno

El presidente de la CEA habla de un «golpe más» en el «acoso permanente» a los empresarios y la consejera de Empleo critica que la subida planteada es del 35% en un solo año

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Martes, 14 de octubre 2025, 19:48

Andalucía, la comunidad autónoma con más autónomos de España (más de 590.000 a fecha de septiembre), ha salido en tromba contra la subida progresiva ... de cuotas del RETA que pretende aplicar el Gobierno durante los próximos tres años. «Hachazo», «acoso permanente» o «sablazo» son algunos de los calificativos que líderes empresariales y políticos de la región han dedicado a la propuesta de subida de cotizaciones presentada ayer lunes por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a los agentes sociales, que supondría pagar entre 10 y 200 euros más al mes. Uno de cada cinco trabajadores en Andalucía lo son por cuenta propia y, por tanto, se verían afectados por este aumento.

