Albares traslada a los alcaldes los beneficios del acuerdo de Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunió ayer con representantes de la Junta de Andalucía, alcaldes del Campo de Gibraltar y agentes ... sociales y económicos de la zona para trasladarles los detalles y beneficios del acuerdo alcanzado en Bruselas entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar.

El ministró consideró positivo este acuerdo ya que, a su juicio, «salvaguarda las posiciones jurídicas de España en materia de soberanía y jurisdicción». El acuerdo supondrá la desaparición de la verja y la libre circulación de personas y mercancías con un control aduanero dual del puerto y el aeropuerto.

Además, prevé el uso compartido del aeropuerto del Peñón, cuya gestión se encargará una empresa mixta, y que las mercancías que entren en territorio gibraltareño pasen los controles aduaneros en suelo español.

El ministro resaltó también que se ha consensuado una armonización fiscal por fases con tipos europeos en Gibraltar, incluyendo el tabaco, y que se extiende también a los impuestos especiales sobre carburantes y bebidas alcohólicas.

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, pidió ayer un espacio propio de interlocución entre su Ayuntamiento y el Gobierno de España de manera bilateral con vistas al desarrollo de este tratado entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar.

El alcalde se congratuló por e el acuerdo que soluciona el principal problema que es el tránsito en la frontera, pero añadió que «muchos de los demás problemas no tendrán una atención adecuada sin no tenemos un foro de interlocución específico, ya que somos el único municipio con frontera directa con Gibraltar y no tiene nada que ver con la problemática que se da en el resto del Campo de Gibraltar», arguyó.

El Gobierno andaluz acogió este acuerdo con un «optimismo moderado», según el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que mostró su «prudencia hasta conocer lo que lógicamente es la letra pequeña, que es muy importante y hasta octubre parece ser que no se va a tener», precisó.

Antonio Sanz afirmó que «el objetivo era alcanzar acuerdos y lo contrario, la no existencia de acuerdos era un auténtico caos y un desastre para la comarca».

Con todo, el consejero reconoció que «hay incertidumbres todavía, ya que, por ejemplo, «se habla de convergencia europea desde el punto de vista medioambiental, pero no se conoce cómo se va a exigir o cómo se va a plantear esa convergencia».

En este sentido, indicó que «se habla de relleno y de vertido, pero no se sabe qué va a ocurrir con lo que se está haciendo ahora ni con los planes que hubiera en el futuro y también se tiene que hablar de temas tan importantes como depuración de agua, residuos o cuestiones energéticas».