Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EUROPA PRESS

La Aemet extiende el aviso por ola de calor en Andalucía: estas serán las provincias más afectadas

En algunas zonas podrán alcanzar los 40 grados

E. PRESS

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:15

Seguirá haciendo calor elevado en la mayor parte de España al menos hasta mitad de la próxima semana. Eso es lo que dicen los expertos ... de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha extendido el aviso por ola de calor un día más -hasta al menos el miércoles 13 de agosto- en toda España menos en el área cantábrica, con máximas de hasta 43ºC el lunes y el martes en torno a las principales depresiones de los cuadrantes suroeste y nordeste peninsulares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atención, conductores: Tráfico activa dos nuevos radares en las carreteras de Málaga
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Registrado un terremoto en Marbella de 2,7 de magnitud
  4. 4 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  5. 5 Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Rincón de la Victoria
  6. 6 Una familia malagueña denuncia por presunta estafa a una agencia que le dejó tirada con la compra de un crucero
  7. 7 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  8. 8 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  9. 9 La gran obra del tercer hospital para Málaga recibe tres ofertas de grupos de empresas
  10. 10 La Federación Española rechaza que el Unión Malacitano se traslade a Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Aemet extiende el aviso por ola de calor en Andalucía: estas serán las provincias más afectadas

La Aemet extiende el aviso por ola de calor en Andalucía: estas serán las provincias más afectadas