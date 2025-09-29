El proyecto malagueño que personaliza el tratamiento del cáncer

Isabel Barragán estaba trabajando en Suecia pero quería volver a España para hacer sus estudios. Habló con el doctor Emilio Alba y su grupo de ... investigación y en 2018 aterrizó en Málaga. Ahora, puede decir que está justo cumpliendo lo que buscaba: lidera un proyecto del Ibima Plataforma Bionand y acaba de recibir 145.200 euros de CaixaImpulse Innovación para seguir desarrollándolo.

Esta iniciativa permite que a través de un nuevo análisis de sangre se pueda personalizar el tratamiento del cáncer: «Todo esto es para pacientes metastásicos. Gracias a este proyecto el oncólogo podrá elegir el mejor tratamiento para el paciente, personalizado y con buena información. Los descubrimientos científicos correctos tienen como único objetivo poder aplicarlo en la vida, y en ello estamos ahora mismo en esta fase», concreta Isabel Barragán, que afirma que ya han recibido otras financiaciones en fases anteriores del proyecto.

«Llegó un momento de la investigación en el que teníamos buenos resultados predictivos con las moléculas que mirábamos en sangre. Ahora, esta idea la queremos validar con los pacientes y que de verdad el oncólogo lo pueda usar; muchas veces la investigación sólo se queda en papeles, y lo que queremos es que se adapte y mercantilice. En ello estamos ahora», detalla la investigadora líder de esta iniciativa.

Ampliar Parte del equipo de investigadores del proyecto. SUR

Este nuevo análisis de sangre busca señales específicas que dan pistas sobre cómo interactúan el sistema inmunitario de la persona y el cáncer. Al estudiar estos patrones, la prueba ayuda a prever si una persona responderá favorablemente a la inmunoterapia, a la radioterapia o ambas. También puede orientar nuevas formas de tratar el cáncer en el futuro.

Grandes hitos

En 2021 se configuró este grupo de investigación transnacional en inmunoterapia de cáncer y epigenética, esta última es la especialidad de Isabel Barragán. «Empezamos a trabajar y verificamos que la inmunoterapia con una radioterapia específica funciona muy bien. Estamos consiguiendo aplicar esta combinación que rescata la mitad de resistencia de la inmunoterapia, ese es uno de nuestros grandes hitos», apunta la investigadora.

Finalmente, el objetivo de este proyecto no es más que lograr un tratamiento mucho más personal y eficaz para el paciente. Con esta prueba, los profesionales sanitarios podrán elegir la mejor opción y así conseguir perder tiempo y evitar tratamientos ineficaces, al mismo tiempo que se evitan efectos secundarios innecesarios. Según explican, este enfoque también puede ahorrar tiempo y dinero a pacientes y sistemas de salud, ya que las personas recibirían antes el tratamiento adecuado. Destacan que la tecnología que se desarrolla en este proyecto es propiedad del Servicio andaluz de Salud, la Universidad de Málaga y el Centro de Investigación Biomédica en Red, dependiente del Instituto de Salud Carlos III.

La inmunoterapia

La inmunoterapia es un tipo de tratamiento que ayuda a las propias defensas a combatir la enfermedad y ha cambiado la manera de tratar a pacientes con cáncer avanzado. Pero, en estos momentos, la mayoría de ellos no se benefician de este tratamiento porque las células cancerosas encuentran maneras de resistirlo; en ocasiones, los profesionales sanitarios combinan la inmunoterapia con ciertos tipos de radioterapia focalizada, lo que hace que el tratamiento sea más efectivo, aunque sigue siendo difícil saber quién se beneficiará y quién no.

Es por eso que este nuevo análisis de sangre que ponen en marcha desde el proyecto de Ibima Plataforma Bionand, aporta mucha más esperanza a quienes se enfrentan a la fase más grave del cáncer. Puede mejorar la supervivencia y la calidad de vida de una forma mucho más sencilla.