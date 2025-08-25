De lo personal a lo digital: talleres para envejecer con sentido

Desde el desarrollo personal hasta la mejora de la salud física o las competencias digitales. Esos son parte de las necesidades que tienen las personas ... mayores dentro de una rutina saludable y motivadora. Y en ello trabaja Fundación 'la Caixa', que ha lanzado este año formaciones para promover la participación activa de las personas mayores y poner en valor su rol en la sociedad, además de contribuir a su empoderamiento para disfrutar de una vida con propósito y sentido. Esto lo hacen dentro de su programa Personas Mayores, donde no sólo ofrecen formación, también concursos y diferentes iniciativas para sensibilizar sobre este colectivo.

Así lo explica el director de este programa, David Velasco: «Todas las actividades que impulsamos tienen como objetivo que las personas mayores adquieran nuevos conocimientos, reconozcan sus habilidades existentes y descubran otras nuevas para potenciarlas. Para lograrlo, en el programa desarrollamos contenidos innovadores y rigurosos que promueven la salud, las relaciones, el bienestar, el desarrollo personal y una vida plena, además de fomentar la participación social», destaca el director del programa de Personas Mayores.

Entre las novedades de este próximo curso está el 'Taller edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo'. Este, según detalla Fundación 'la Caixa', busca dotar de herramientas a las personas mayores para hacer frente a las situaciones de edadismo y a ser agentes activos para las acciones de sensibilización en su entorno comunitario con actividades como el voluntariado. «Una de cada tres personas en Europa es víctima de alguna discriminación relacionada con su edad. Por eso esta iniciativa promueve la toma de conciencia sobre este fenómeno y la posterior toma de acción», defienden desde Fundación 'la Caixa'.

Casi 40.000 personas

Los datos de este programa nacional, con talleres y acciones también en Málaga, llegan a las 1.520 actividades en 62 centros conveniados con las administraciones de Andalucía. En ellas han participado más de 38.640 personas mayores. Además, como novedad, se ha lanzado la modalidad de actividades de autoformación, a la que se han sumado 10.000 personas en toda España. En este último taller se ha podido trabajar con el ordenador desde casa o en las aulas informáticas de los centros de personas mayores.

En la línea de la digitalización, el programa también tiene los minitalleres 'Aula abierta', que ofrecen formaciones específicas dirigidas a personas mayores voluntarias que dan apoyo digital a los propios centros. Para mejorar las competencias digitales también se ofrecen recursos necesarios para desenvolverse con las nuevas tecnologías con cursos como Comunícate en red, Haz trámites por Internet o Prepara tu salida o desplazamiento.

Estas y el resto de formaciones se desarrollan en cinco líneas de acción que enumera la propia fundación: mantenimiento y mejora de la salud física y prevención de fragilidad, fomento del desarrollo personal, mejora de las competencias digitales, participación social y comunitaria y creatividad y reflexión. En estos últimos, por ejemplo, se han estrenado este curso talleres de Escritura Poética, Escritura Creativa, Escritura e interpretación periodística o Creación de podcast.

Prioridad de «ser»

Con más de un siglo de trayectoria, el programa de Personas Mayores de Fundación 'la Caixa' tiene como propósito estratégico responder a los retos actuales asociados a la etapa de la vejez. Su enfoque actual se centra en construir modelos que prioricen el «ser» por encima del «hacer», apostando por el desarrollo de un proyecto de vida personal. La idea es acompañar y facilitar una nueva etapa vital que valga la pena ser vivida con conciencia, responsabilidad y sentido, disfrutando del presente y contribuyendo activamente a la sociedad. En este contexto, cobra especial importancia combatir el aislamiento y la soledad, promoviendo vínculos de apoyo mutuo, el cuidado propio y el cuidado de quienes nos rodean.