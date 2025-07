Fundación Héroes regala sonrisas: dentista gratis para familias vulnerables La entidad social lanza esta ayuda para facilitar el acceso y mejorar la salud bucodental de personas en situación de exclusión social sin acceso económico a los tratamientos no cubiertos por el sistema público

Fundación Héroes regala sonrisas. No es una frase hecha, es que la entidad social trabaja en un proyecto de intervención en salud bucodental para familias en situación de pobreza. Y lo hace de manera gratuita. A este servicio acceden los propios usuarios de Héroes, desde el programa CaixaProinfancia, derivados de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga o de otras entidades colaboradoras del tercer sector. «Nos centramos en el colectivo que no puede acceder a tratamientos no cubiertos por el sistema público de salud», detallan desde la fundación.

El acceso al proyecto, llamado 'Renovando Sonrisas: Acceso a la Odontología a Colectivos Vulnerables', pasa siempre por una evaluación socioeconómica familiar previa, para así asegurar que estos servicios gratuitos se dirijan a quienes más lo necesitan. Este proyecto se completa gracias al convenio de colaboración con el Colegio de Dentistas de Málaga, que ofrece ayuda de sus colegiados de forma voluntaria para complementar las citas de la dentista contratada para 16 horas semanales.

El contrato es posible gracias a la subvención de Fundación 'la Caixa' a través de la convocatoria de Proyectos Sociales; además, este convenio aporta también material fungible y equipo de rayos X. «Dentro de poco vamos a tener dos tipos de dentaduras removibles para personas mayores, las totales y parciales, de material acrílico y de metal. La ayuda de Fundación 'la Caixa' nos ha permitido poder hacer el contrato del dentista y tener todas las herramientas necesarias para poder dar la mejor atención a nuestros usuarios. Esta inversión nos permitirá llegar a atender a más de 200 personas durante este 2025», precisa la gerente de Fundación Héroes, Silvia García.

Los servicios odontológicos ofrecidos incluyen tratamientos como limpiezas bucales, empastes, reconstrucciones, endodoncias y las prótesis removibles mencionadas anteriormente. Este trabajo es realizado por la dentista contratada y por los voluntarios del Colegio de Dentistas, que conocen la esencia colaborativa del proyecto y se vuelcan con los colectivos vulnerables: «Nuestro objetivo es que el 80% del personal sanitario del programa esté formado por voluntarios, para que sea el eje central del proyecto», aseguran desde Fundación Héroes.

También desde Héroes agradecen al Colegio de Médicos la colaboración en las invitaciones a jornadas y conferencias que les permiten hacer captación de voluntarios. Y en Fundación 'la Caixa' valoran el trabajo multidisciplinar de la entidad social: «Desarrollan un plan de tratamiento personalizado tras la valoración inicial. Además, el proyecto incorpora una vertiente educativa con sesiones formativas prácticas en centros escolares para promover la higiene bucodental y una alimentación saludable desde edades tempranas».

Compromiso

Este proyecto nació en 2020, justo antes de la llegada del Covid, pero es ahora ha logrado consolidarse como un modelo de intervención sanitaria y social único, todo «gracias al compromiso de voluntarios, profesionales y entidades y organismos colaboradores». También participan junto a ellos para que la iniciativa sea posible el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía. «Tenemos varios sillones donados para la sala, pero tienen algunas averías y necesitamos conseguir uno nuevo. El más barato cuesta alrededor de 6.000 euros, estamos buscando financiación o colaboración», reclama Silvia García.

«Con esta iniciativa se espera que al menos el 95% de las personas atendidas experimenten una mejora significativa en su calidad de vida gracias a los tratamientos recibidos y su impacto positivo en la imagen personal, la salud general y el acceso al empleo, ya que se contempla la derivación a servicios de orientación laboral», concretan desde Fundación 'la Caixa'.

'Renovando Sonrisas' se desarrolla en la misma sede de Fundación Héroes', en el Centro Ciudadano Rafael Dávila, cedido por el distrito Cruz de Humilladero. Un espacio de alrededor de 400 metros cuadrados donde desarrollan todos sus programas, no sólo este de acceso a la odontología. Desde Héroes trabajan con pacientes que tienen enfermedades crónicas o degenerativas y pocos recursos de acceso a tratamientos. Cuentan con un amplio equipo de fisioterapeutas, neuropsicólogos, logopedas, psicólogos, terapeuta ocupacional, educadores, técnicos de orientación laboral y muchos más profesionales dedicados a mantener una atención personalizada. «Nuestra visión se fundamenta en el acceso equitativo a tratamientos de rehabilitación y cuidados integrales, buscando proporcionar tanto apoyo emocional como físico a quienes lo necesitan», explican desde la fundación. Según informan en Héroes, los datos del pasado 2024 llegaron a 1.342 personas atendidas en más de 41.000 sesiones de atención multidisciplinar.