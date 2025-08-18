Cerca de 500 empresas locales, volcadas con el empleo inclusivo

Los datos del primer semestre de este 2025 en la provincia de Málaga de las empresas colaboradoras con el empleo inclusivo son esperanzadores. Han sido ... cerca de 465 empresas locales las que se han volcado con el programa Incorpora de Fundación 'la Caixa', un proyecto ya consolidado como modelo de alianza entre el tejido empresarial y entidades sociales de la provincia para ofrecer oportunidades reales a las personas con mayores dificultades para acceder a un empleo. Y el resultado total de los puestos de trabajo es más esperanzador aún: en estos seis meses se han conseguido 924 inserciones laborales en Málaga gracias a este programa inclusivo.

Las personas beneficiarias de estos nuevos puestos de trabajo cumplen con los perfiles de jóvenes en riesgo de exclusión, personas de origen migrante, con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años y personas privadas de libertad, entre otros colectivos. Desde Fundación 'la Caixa', el subdirector general, Marc Simón, valora la importancia de este programa, que se extiende a nivel nacional con datos que llegan a las 21.003 inserciones con la implicación de 9.633 empresas en todo el territorio. «Cuando una persona consigue un empleo no sólo accede a unos ingresos estables, también cambia la forma en que se ve a sí misma. El trabajo promueve la autonomía, impulsa el desarrollo personal y las relaciones sociales, además de reforzar la autoestima», profundiza Marc Simón.

Desde Málaga, algunas de las entidades sociales que colaboran con el programa Incorpora son: Málaga Acoge (952 393 200 ò 952 841 580); Asociación Arrabal-AID (952 300 500); Adis Meridianos (952 104 221); Asociación Naim (633 553 476); Cocemfe (951 150 307); Cruz Roja (952 222 222); Fundación Prolibertas (956 908 072); Fundación Don Bosco (951 334 737); Fundación Marcelino Champagnat (747 782 743); Fundación Secretariado Gitano (952 060 699) o Incide (952 657 146), entre otras.

En Incorpora destacan que la integración laboral es posible gracias al apoyo de las empresas colaboradoras y estas entidades sociales que se implican, pero también es imprescindible el trabajo en red personalizado de los 1.032 técnicos del programa repartidos en todos los territorios y asociaciones participantes de España.

Autonomía y éxito

Durante el proceso, forman itinerarios individuales para cada usuario en los que se reconoce el potencial y se promueve la participación activa de los usuarios. «Es importante que cada persona se sienta protagonista de su propio proceso, de esta forma aumenta su autonomía y garantiza el éxito del acompañamiento», detallan desde Fundación 'la Caixa', impulsora de este programa que continúa con el seguimiento del usuario antes, durante y después de la contratación. Según especifica la entidad, a nivel nacional se ha conseguido la implicación de 413 entidades sociales con la atención a 57.868 personas en situación de vulnerabilidad ante el empleo.

«Detrás de cada inserción hay una historia de superación que nos recuerda que todos merecemos una oportunidad. Por eso, las empresas que apuestan por la inclusión se convierten en un agente clave del progreso social», apunta el subdirector general de Fundación 'la Caixa', Marc Simón. Este programa nació en 2006 y, desde entonces, han pasado más de 92.000 empresas contratantes en España que abarcan desde sectores como la hostelería o comercio hasta la logística, transporte o la atención sociosanitaria. En estos 19 años del programa se han facilitado más de 460.000 inserciones laborales de personas en situación de vulnerabilidad.

A través de esta conexión entre empresas y entidades sociales, el programa Incorpora muestra la capacidad del empleo como una de las herramientas más poderosas para «romper el círculo de la exclusión y construir una sociedad más cohesionada». Según informa Fundación 'la Caixa', en este primer semestre de 2025 han desarrollado 138 cursos en el conjunto de España con 2.064 personas participantes de las cuales el 52% ha accedido a un empleo tras finalizar la formación.