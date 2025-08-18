Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Natalia (a la izquierda), una de las personas que ha conseguido su puesto de trabajo. FLC
Programa Incorpora

Cerca de 500 empresas locales, volcadas con el empleo inclusivo

Durante el primer semestre de este 2025, un total de 465 compañías de toda la provincia han colaborado para facilitar casi 1.000 nuevos puestos de trabajo

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:05

Los datos del primer semestre de este 2025 en la provincia de Málaga de las empresas colaboradoras con el empleo inclusivo son esperanzadores. Han sido ... cerca de 465 empresas locales las que se han volcado con el programa Incorpora de Fundación 'la Caixa', un proyecto ya consolidado como modelo de alianza entre el tejido empresarial y entidades sociales de la provincia para ofrecer oportunidades reales a las personas con mayores dificultades para acceder a un empleo. Y el resultado total de los puestos de trabajo es más esperanzador aún: en estos seis meses se han conseguido 924 inserciones laborales en Málaga gracias a este programa inclusivo.

