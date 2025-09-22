Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Pablo Pérez Pedrosa, Tamara madre junto a su hija becada, en la sede de Arrabal Corresponsables. Migue Fernández

La beca de Tamara, un logro al que sólo han llegado 55 personas

La joven malagueña obtiene una beca para estudiar en la universidad gracias a Fundación 'la Caixa' y el programa Impulso Joven de Arrabal-AID: «Ahora quiero estar a la altura»

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:24

Tamara tenía seis años y ya empezó a forjarse un fuerte vínculo con la Asociación Arrabal-AID. Su madre, también Tamara, llegó a la entidad ... social hace 25 años para poder entrar en su programa de empleabilidad y encontrar trabajo. Desde entonces, lleva trabajando en Carrefour: «Entré con contrato normal y a día de hoy sigo allí», explica la madre. Ya en aquel momento también confió para sus hijos en los programas que ofrecía la asociación para los más pequeños con CaixaProinfancia. Ahora, Tamara París García, su hija, acaba de cumplir los 18 y lograr un hito en la entidad dentro del programa Impulso Joven: ha sido una de las 55 seleccionadas para ser beneficiarias de las becas de grado de Fundación 'la Caixa' para el curso 2025-2026 en universidades públicas de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  4. 4

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas
  5. 5 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  6. 6

    La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga
  7. 7

    Los rostros de Los Asperones
  8. 8

    Ocho rutas de senderismo impresionantes de Málaga en las que no tener coche no será excusa
  9. 9 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  10. 10

    El Unicaja prolonga su reinado intercontinental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La beca de Tamara, un logro al que sólo han llegado 55 personas

La beca de Tamara, un logro al que sólo han llegado 55 personas