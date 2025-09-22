La beca de Tamara, un logro al que sólo han llegado 55 personas

Tamara tenía seis años y ya empezó a forjarse un fuerte vínculo con la Asociación Arrabal-AID. Su madre, también Tamara, llegó a la entidad ... social hace 25 años para poder entrar en su programa de empleabilidad y encontrar trabajo. Desde entonces, lleva trabajando en Carrefour: «Entré con contrato normal y a día de hoy sigo allí», explica la madre. Ya en aquel momento también confió para sus hijos en los programas que ofrecía la asociación para los más pequeños con CaixaProinfancia. Ahora, Tamara París García, su hija, acaba de cumplir los 18 y lograr un hito en la entidad dentro del programa Impulso Joven: ha sido una de las 55 seleccionadas para ser beneficiarias de las becas de grado de Fundación 'la Caixa' para el curso 2025-2026 en universidades públicas de España.

Ella ha elegido estudiar Educación Primaria en la Universidad de Málaga y se muestra ilusionada por haberlo conseguido: «Desde siempre me han gustado los niños. Gracias a esta beca voy a poder estudiar y avanzar en mi futuro. Tengo ganas de empezar y estar a la altura de la universidad», comenta la joven, que valora el gran pilar que ha tenido para todo el proceso, no sólo por la gestión y propuesta para la beca, sino en todo el recorrido que lleva desde que llegó con seis años a la asociación. Él es Juan Pablo Pérez Pedrosa, técnico de Arrabal-AID, que la ha acompañado y aconsejado en todo momento. «Yo sabía las posibilidades y el potencial que ella tenía, entonces en cuanto revisé la información sobre la beca se lo comenté y sabía que lo iba a conseguir. Tamara es muy constante y responsable, nos lo ha demostrado todos estos años que llevamos conociéndola. En lo académico siempre ha ido muy bien; luego es verdad que hemos trabajado mucho con ella el aspecto social, ya que es muy tímida», explica Juan Pablo.

Ampliar Tamara París García, durante su entrevista con SUR tras recibir la beca. Migue Fernández

Para su madre, Tamara, es un «orgullo máximo», ya que de estas 55 becas, sólo cinco estaban destinadas al personas del programa CaixaProinfancia, por lo que el logro es más significativo aún. Desde Impulso Joven en Arrabal la han orientado con recopilación de información sobre la convocatoria, coordinación con el profesorado, preparación de la carta de motivación, ensayo de la entrevista oral y asesoría general de trámites administrativos y presentación de documentación. En la Asociación Arrabal-AID también celebran este logro: «Todo el esfuerzo conjunto ha permitido a Tamara desenvolverse con sólidos argumentos, confianza y claridad sobre su proyecto académico y personal. Que haya obtenido la beca es una noticia fantástica para nosotros y un premio a Tamara por su esfuerzo, ilusión y ambición por conseguirla».

Durante todo su camino en Arrabal-AID, Tamara, además de conseguir esta beca, ha descubierto una de sus pasiones: viajar. Dentro de la asociación, con el programa Erasmus+, jóvenes realizan encuentros europeos con diferentes temáticas como la Inteligencia Artificial, Seguridad en Internet o Alimentación Saludable y ella ha formado parte de muchos de estos proyectos. «He estado diez días en Hungría, luego Letonia, Grecia, Italia, Bulgaria... Ahora me voy a uno de Portugal. Es muy divertido porque conoces a gente nueva y además aprendes sobre la temática que se establezca en cada proyecto; además de que estamos con gente de otras culturas e idiomas y eso hace que pueda aprender mucho más. Me encanta, es increíble toda la ayuda y posibilidades que he encontrado gracias a la asociación y sus trabajadores», agradece Tamara. «Creo que tiene el récord entre nuestros usuarios, es la que más viajes europeos ha hecho», apunta el técnico Juan Pablo.

Su mayor afición

Ella, que ha estudiado Bachillerato en el IES Manuel Alcántara, está preparándose ahora para aprobar el B2 de inglés durante este primer año de universidad que está a punto de llegar. Este verano ha aprovechado para viajar y hacer lo que más le gusta: leer. «Desde pequeña he leído muchísimos libros; también me apasiona ver películas y series. En los últimos años me he aficionado a dibujar, pero la verdad es que lo que más hago es estar entre libros, soy una friki de la lectura», asegura entre risas.