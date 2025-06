Cristina Pinto Martes, 10 de junio 2025, 00:07 Comenta Compartir

El articulismo empieza en las aulas. Y mucho más desde 2016, año en el que nació el certamen 'Escuela de articulismo' de la Fundación Manuel Alcántara y Fundación 'la Caixa', que con esta iniciativa pretenden impulsar el pensamiento crítico y la escritura entre estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato de toda Andalucía, Ceuta y Melilla. Las palabras e inquietudes de más de 3.800 alumnos ya han pasado por este concurso que este lunes entregó los galardones de su novena edición, a la que se han presentado 415 artículos de opinión de temática libre escritos por alumnos de más de 30 centros educativos.

Los nombres protagonistas fueron Pablo González Carbonero, Kelly Corina Tabango Vega y Manuel Jesús Castillo López, los premiados de este IX certamen 'Escuela de articulismo'. El escenario de la Sociedad Económica Amigos del País fue testigo de la entrega de reconocimientos en los que se pudieron ver «caras felices e inquietas de los ganadores y orgullo de los profesores y familiares», tal y como destacó el mismo presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza.

El miedo al amor y las luces y sombras de la tecnología fueron los temas ganadores. En el caso de Pablo González Carbonel, con el artículo titulado 'Nos enseñaron a temer al amor', consiguió el primer premio, galardonado con un iPhone y un iPad. Estudia 2º de Bachillerato en el IES Camilo José Cela (Campillos) y su artículo nació de una disertación filosófica junto a su profesor Diego Gallardo: «Él mismo me planteó presentarme a este proyecto y me basé en el tema de la disertación filosófica que hice, que era el amor. En este mundo te preparan a cerrarte puertas no sólo para el amor en pareja, también con amigos; un constante rechazo a mostrar los sentimientos», confesó el alumno en una conversación con SUR.

Del miedo al amor a las ventajas de la tecnología con Kelly Corina Tabango Vega, el segundo premio (galardonado con un iPhone) de esta novena edición de la 'Escuela de articulismo'. Alumna de 1º de Bachillerato del Colegio Novaschool Añoreta (Rincón de la Victoria), su emocionante artículo 'Cuando la voz ya no responde' hace homenaje a los abuelos. «Yo nací en España, pero mis abuelos están en Ecuador. Los veo en persona una vez al año y sé que este tema sentimental lo viven otros jóvenes... El móvil es una tecnología que ha evolucionado mucho y también nos ha dado la oportunidad de comunicarnos y poder vernos a través de la pantalla. Pero, como dice el título, sé que esa voz que está al otro lado algún día dejará de estarlo», profundizó la estudiante al hablar de su artículo.

Ampliar Pablo González, Kelly Corina Tabango y Manuel Jesús Castillo, los tres premiados de la edición. C. Pinto

Un día sin móvil

Desde Antequera llega el tercer artículo premiado y protagonista de este certamen. Concretamente desde el IES Los Colegiales con las palabras de Manuel Jesús Castillo López en 'Y miré hacia arriba', cuyo reconocimiento fue galardonado con un iPad. Si bien el segundo premio de la edición hablaba sobre las ventajas de la tecnología, el joven antequerano muestra la realidad de un día sin móvil. «Cuento como es mi día en el que me levanto y no encuentro el móvil. Y al final llego a la conclusión de que el móvil no es tan necesario. Desde que escribí este artículo me he aficionado más a escribir», confesó el alumno.

Los docentes

Además de los tres estudiantes premiados, también fueron protagonistas parte de los cómplices para que el articulismo llegue a las aulas: los profesores. Rocío Gallardo Romero, Ana Rodríguez y Marisa Villoslada Martín recogieron su reconocimiento por la labor docente. Los premios no quedaron en eso, el IES Alfaguar (Torrox) se llevó un reconocimiento por ser el centro educativo con mayor participación en el certamen. Lo recogió la profesora Águeda Claros Marfil.

Ampliar En el acto, conducido por Celia Bermejo, participaron Carlos Bautista, Yolanda Solero, Miguel Briones y Antonio Pedraza. C. Pinto

En el acto, conducido por la presentadora Celia Bermejo, estuvieron presentes la responsable de Acción Social DT Andalucía Oriental de CaixaBank, Yolanda Solero; el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza; el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga de la Junta, Miguel Briones; el delegado de Salud y Consumo en Málaga del gobierno andaluz, Carlos Bautista; y el periodista y presidente del jurado de la edición, Cristóbal Villalobos.

Presente estuvo, como en cada acto de la fundación, la figura de Manuel Alcántara: «Esto es trabajar y promover iniciativas para crear cantera, como decía el maestro», destacó Yolanda Solero.