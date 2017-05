Podemos resta importancia a su caída y Susana Díaz ve al PSOE «en el camino correcto»

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, le ha restado importancia a la caída de dos puntos en estimación de voto que, según el CIS, ha sufrido la formación morada en tres meses, y ha asegurado que su partido no piensa en "clave electoralista ni de encuestas", sino en la "gravedad" del momento.

Más información El PSOE recupera la segunda posición en intención de voto

De esta forma, Montero ha valorado en rueda de prensa la encuesta del CIS conocida hoy en la que el PP ha perdido un punto y medio en estimación de voto y Unidos Podemos y sus confluencias dos puntos, mientras que el PSOE les ha arrebatado la segunda posición.

El sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas era el primero con estimación de voto desde que se celebró la asamblea ciudadana de Vistalegre II, en la que las tesis de Pablo Iglesias se impusieron ampliamente a las "errejonistas" y tras la que se llevó a cabo la reestructuración del partido y del grupo parlamentario.

optimismo entre los liberales El mejor dato para Ciudadanos desde octubre de 2015 El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que los datos del CIS que se han conocido este martes avalan la decisión "difícil pero correcta" de permitir la puesta en marcha de la legislatura haciendo posible la investidura de Mariano Rajoy. "Lo que hay que hacer es trabajar mucho, trabajar duro, no montar autobuses ni follones; limpiar la corrupción y levantar las alfombras", ha remarcado el dirigente liberal durante la reunión de su grupo parlamentario en el Congreso. Rivera también ha subrayado que el 14,9% en intención de voto es la mejor estimación para Ciudadanos desde octubre de 2015, en pleno auge del partido liberal tras su histórico resultado en las elecciones catalanas.

Montero no ha concretado si la dirección de su partido hará alguna lectura interna de esa perdida de apoyos y ha insistido en que, aunque la analizarán "detalle a detalle" y en profundidad, no son las encuestas, que "a veces aciertan y a veces no", las que guían las actuaciones de la formación morada. "Podemos no está pensando en clave electoralista, ni en clave interna, ni en clave de encuestas", sino "en la gravedad del momento" de "excepcionalidad" provocado por el "uso ilícito" de las instituciones por parte del PP.

La portavoz de Podemos ha insistido en que las encuestas hay que mirarlas con "cautela", en que "están cambiando las cosas a rítmos vertiginosos" y que, por eso, lo importante es el "sentir" de la sociedad española que, a su juicio, tiene que ver con que el PP usa las instituciones en favor de "sus amigos y familiares" y no del interés general.

Por otro lado, la presidenta de la Junta y candidata en las primarias a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, ha afirmado que los datos del CIS, según los que el PSOE recupera la segunda plaza superando a Unidos Podemos, reflejan que los socialistas están "en el camino correcto" al ser "reconocibles" en la socialdemocracia y "sin entregarnos a ninguna posición extrema que no se corresponde con la nuestra".

"Después de hacer nuestro trabajo correctamente, los ciudadanos lo reconocen y volvemos a ocupar la segunda posición", ha proseguido la presidenta andaluza, quien ha recalcado que el PSOE recorta distancias con el PP y que está "en el camino correcto". "Queda mucho camino, pero evidentemente estamos en el camino correcto", ha agregado.

De esta manera, la socialista andaluza ha asegurado que cuando en el PSOE hacen las cosas bien, "de manera reconocible, cumpliendo con nuestro espacio político, la socialdemocracia, y sin entregarnos a ninguna posición extrema que no se corresponde con la nuestra, la gente acaba valorándolo, y a la vista está en este CIS".

Del mismo modo se ha manifestado el portavoz de la Gestora que dirige el PSOE, Mario Jiménez, quien ha valorado positivamente el último barómetro porque refleja un "crecimiento continuado" de las expectativas de voto que supone "una remontada clara y sostenida" y que ha atribuido a la "oposición últil" que está haciendo el partido en el Parlamento.