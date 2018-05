El cierre de iDental deja en la estacada a miles de pacientes en Málaga

«Todos los implantes se me están cayendo»

«Únete a la Dentocracia» ha sido el lema publicitario de iDental, una cadena de clínicas odontológicas cuyo principal reclamo era ofrecer potentes descuentos –del 50%, aseguraban– y financiación a parados y personas con escasos recursos. Su filosofía era «poner al alcance de todos la salud dental».

«Han ido a por los parados y los pensionistas, porque las personas que pueden pagarse un tratamiento en una clínica normal no vienen aquí», denuncia Concepción Escobar, de 66 años, que ha sido paciente de iDental en Málaga prácticamente desde que abrió. «Pago todos los meses 160 euros, en total eran 7.000 por ponerme la boca entera. Llevo casi dos años y no me lo han terminado, pero lo peor es que se me están cayendo los implantes», explicaba ayer a las puertas de iDental.

Remedios Galacho también se encontró ayer la clínica cerrada cuando acudió a pedir una hoja de reclamaciones. Cuenta una historia de pesadilla: «Llevo pagando desde marzo de 2016 un tratamiento que no me han realizado completo. Me abrieron la encía entera para hacerme una elevación de seno que después otra dentista de la misma cadena me dijo que no me habían hecho, y que además no me lo pueden hacer. Por el camino me han roto un colmillo y una funda y tengo un agujero en el cielo de la boca... Tengo dolores de cabeza, no puedo apenas masticar ni sonreír... Me siento un conejillo de indias».