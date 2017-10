Chiquito de la Calzada se encuentra estable y evoluciona bien El humorista, que no ha sufrido ninguna rotura tras una caída en su vivienda, está ingresado en el hospital Carlos Haya de Málaga ANTONIO M. ROMERO Domingo, 15 octubre 2017, 13:27

Gregorio Sánchez 'Chiquito de la Calzada' se encuentra estable y evoluciona bien tras las caída que sufrió en la mañana de este sábado en su vivienda y de donde tuvo que ser rescatado por los bomberos al no poder acceder la familia a su piso en la barriada de Huelin al estar puestas las llaves por dentro. Según han informado este domingo fuentes consultadas por este periódico, Chiquito de la Calzada se encuentra ingresado en una habitación del hospital Carlos Haya de Málaga, no ha sufrido ninguna rotura tras la caída y se encuentra muy debilitado y desorientado, aunque estable. Los médicos, añadieron las fuentes, le están realizando algunas pruebas al humorista de 85 horas por lo que no es probable que reciba hoy el alta.

Chiquito de la Calzada acudió el pasado jueves a las urgencias de Carlos Haya por un problema de estreñimiento y tras ser atendido fue dado de alta. La medicación que le prescribieron parece ser que el sábado le provocó una deshidratación a consecuencia de la cual se cayó en su vivienda, donde tuvo que ser rescatado por los bomberos, según las fuentes consultadas por este periódico.

Desde que se supo la noticia de su caída e ingreso en el hospital han sido numerosas las muestras de cariño y afecto -entre ellas de la Guardia Civil- que el humorista ha recibido a través de las redes sociales.