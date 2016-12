La barriada de La Luz, Benalmádena, Torre del Mar y Vélez se llevan un pellizco de un quinto

El primero de los quintos premios de la mañana, que ha recaído en el número 22259, dotado con 60.000 euros a la serie, ha tocado en Málaga capital (barriada de La Luz), Benalmádena, Torre del Mar y Vélez (C. C. El Ingenio).

En cada uno de estos puntos se ha vendido un décimo, por lo que ha repartido en la provincia 24.000 euros.

En Málaga capital, la administración número 40, situada en la avenida de La Luz ha vendido, al parecer, un décimo del 22259, agraciado con un quinto premio. La administración, que está regentada por Carmen Aguilera, ha dicho a SUR que el número premiado se vendió por ventanilla, pero desconoce la cantidad vendida.

Por su parte, en Torre del Mar, Dolores Atencia también ha vendido un décimo de este quinto premio. «Muy feliz», se ha enterado de la noticia por una llamada de teléfono y ella misma es quien se lo está contando a las personas que ya se acercan a su negocio. «Cuando ha sonado, ya me he puesto nerviosa», apunta.

El Rincón de la Suerte de Lola, así es como bautizó su local, es una de las primeras administraciones de lotería de la localidad, abierta desde hace más de 59 años. No es la primera vez que entrega un premio en Navidad: «Hace dos años di un segundo y un cuarto premio, todavía me queda el gordo, pero aún queda sorteo».

Y es que Dolores solo piensa en dar premios: «No quiero que me toque a mi, sino darlos y lo deseo tanto que siempre cae alguno». «Ya no me escapo, dentro de un rato, tendré que abrir una botellita de champán para celebrarlo».

Los trabajadores de la administración de la avenida Antonio Machado, en Benalmádena, ya han celebrado que uno de sus clientes ha sido premiado con 6.000 euros por un décimo del primero de los quintos premios de la mañana. Rafael Fernández, trabajador de esta sucursal desde hace más de dos décadas, augura entre bromas una buena jornada: "Estamos seguros de que daremos más, por lo menos del segundo premio".

En la administración del centro comercial El Ingenio, en Vélez-Málaga, una de las trabajadoras, Alicia Jiménez, ha explicado que es el primer premio del sorteo de Navidad que dan. "Se ha vendido un sólo décimo por máquina, del 22259, son 6.000 euros, por lo que es muy difícil saber a quién le ha tocado, a no ser que venga a decírnoslo", ha asegurado. De momento, aún no ha llegado el cartel con el premio de Loterías, aunque esperan poder hacerse la foto a lo largo de la mañana.

Este quinto también ha estado muy repartido en un centenar de localidades de provincias de Almería, León, Vizcaya, Madrid, Alicante, Asturias, Barcelona, Ceuta, Murcia, Valencia, Pontevedra, Barcelona, A Coruña, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Álava, Badajoz, Baleares, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gerona, Granada, Guipuzcoa, Las Palmas, Lugo, Palencia, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valladolid y Zaragoza.

El número fue cantado a las 10.15 horas en el sexto alambre de la tercera tabla. Los niños del Colegio Residencia de San Ildefonso Lorena Stefan y Nicol Valenzuela Vásquez han cantado los números y Kevin Rodríguez Liriano Yanieiri Figuereo Figuereo han extraído las bolas.

