«Pienso en dar números premiados y, lo deseo tanto, que tocan»

Dolores Atencia ha vendido en su administración de Torre del Mar un décimo del quinto premio, del número 22.259. «Muy feliz», se ha enterado de la noticia por una llamada de teléfono y ella misma es quien se lo está contando a las personas que ya se acercan a su negocio. «Cuando ha sonado, ya me he puesto nerviosa», apunta.

El Rincón de la Suerte de Lola, así es como bautizó su local, es una de las primeras administraciones de lotería de la localidad, abierta desde hace más de 59 años. No es la primera vez que entrega un premio en Navidad: «Hace dos años di un segundo y un cuarto premio, todavía me queda el gordo, pero aún queda sorteo».

Y es que Dolores solo piensa en dar premios: «No quiero que me toque a mi, sino darlos y lo deseo tanto que siempre cae alguno». «Ya no me escapo, dentro de un rato, tendré que abrir una botellita de champán para celebrarlo».

Más información:

Especial de la Lotería de Navidad 2016

Buscador de premios de la Lotería de Navidad

Lista de los números premiados de la Lotería de Navidad