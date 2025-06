La Gran Málaga se sube a la propuesta de crear autobuses de la EMT metropolitanos

Reacciones positivas a la propuesta expresada de nuevo el martes por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para enlazar con autobuses de la EMT la capital y municipios de la Gran Málaga. En una primera fase, estos llegarían, en palabras del regidor, a Rincón de la Victoria y Alhaurín de la Torre porque no cuentan con servicio de Cercanías, lo que sí ocurre en Torremolinos y Cártama. Ambos municipios ya han mostrado su pleno apoyo la iniciativa, e incluso han planificado aparcamientos disuasorios y zonas de intercambio hasta donde podrían llegar los autobuses.

Ahora, la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha aceptado estudiar técnicamente la iniciativa. «La Junta está abierta a analizar la puesta en marcha de planes coordinados entre el Consorcio y la EMT. Todo lo que redunde en la mejora del transporte público va a encontrar nuestra predisposición al diálogo», afirmó ayer un portavoz de este departamento autonómico. «Hemos mantenido reuniones técnicas sobre la posibilidad de coordinar los servicios urbanos con los interurbanos. Todo ello se analizará a través de estudios de demanda y de valoración económica. Siempre prevalecerá el criterio de los técnicos», añade.

Para estas fuentes, la Junta «siempre tiende a la colaboración. Un ejemplo: en octubre logramos la integración tarifaria de los Cercanías a la tarjeta del Consorcio que, en la práctica, supone un ahorro considerable para los usuarios de tren. Y eso fue fruto del diálogo y entendimiento entre administraciones». No en vano, en los tres primeros meses de 2025 lo han usado 166.000 viajeros del Cercanías.

De la Torre, repreguntado este miércoles por la cuestión, no hay ido más lejos y ha vuelto a recalcar que la pelota está en el tejado de la Junta, que es la competente. «Es un tema autonómico, corresponde a las autonomías plantear el transporte público interurbano de ámbito metropolitano, nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar en lo que sea necesario», reiteró De la Torre, y añadió: «Hay demanda de algunos municipios del entorno, pero la respuesta le corresponde a la Junta de Andalucía, que estará reflexionando sobre ello y viendo cómo puede ser complementario al Consorcio».

Por su parte, desde los consistorios rinconero y alhaurino se ve con buenos ojos esta propuesta, que, además, ha salido a relucir en los últimos foros 'Rumbo' de SUR celebrados en ambos municipios, así como los aparcamientos disuasorios para los intercambios. En Alhaurín sería en Santa Clara-Tabico, mientras que en Rincón, en una gran parcela junto al arroyo Totalán, en las inmediaciones de la fábrica de cemento y del centro comercial.

Aparcamientos disuasorios

«Todo lo que sea mejorar la movilidad en el área metropolitana me parece bien. En Rincón de la Victoria llevamos tiempo en conversaciones con el Ayuntamiento de Málaga y la EMT», aseguró su alcalde, Francis Salado. De hecho, el Ayuntamiento rinconero trabaja en la construcción de un gran intercambiador en una parcela junto al arroyo Totalán, algo que «mejoraría notablemente las comunicaciones de ambos municipios y de toda la Axarquía». «La colaboración de las administraciones para mejorar el transporte público, con la EMT y el Consorcio, es positivo y necesario».

Por su parte, el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, no sólo lo apoya sino que se atribuye la propuesta inicial, que presentó al Área de Movilidad de Málaga hace ya casi dos años, y dijo que también la ha comentado en varias ocasiones con la delegada de la Junta, Patricia Navarro, «para que la Junta de Andalucía recoja el testigo con el Consorcio, para que, al igual que tiene convenios con el metro y con Renfe, pueda haberlo con la EMT y Alhaurín de la Torre, que está dentro del Consorcio».

Su propuesta pasa por crear un intercambiador en la urbanización Santa Clara, con una amplia parada con capacidad para hasta tres autobuses, que conectarían con una línea circular interna en su municipio; así como un gran aparcamiento disuasorio con capacidad inicial para 400 coches, aunque ampliable hasta los mil. De este modo, podría haber un autobús de la EMT con destino al Centro de la capital al menos cada 15 minutos, lo que aliviaría mucho las fuertes retenciones que se producen en hora punta de entrada y salida al municipio.

En cambio, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Daniel Pérez, calificó de «ocurrencia» la propuesta: «Antes de hablar de esto hay que mejorar la EMT en la ciudad. Hay muchas quejas que piden más frecuencias y atención al bus urbano. Además, para eso está el Consorcio de Transportes, del que el propio alcalde es vicepresidente. Lo que hace De la Torre es abrir un debate con una nueva ocurrencia».

Autoridad de transporte

Que los autobuses de la empresa pública gestionada por Miguel Ruiz pudieran dar servicio hasta otros municipios es una aspiración se había anunciado con anterioridad por la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, durante una comisión plenaria. No en vano, los buenos resultados de la EMT cuentan con el aval del récord de viajeros que alcanzó el año pasado, ya que superó por primera vez los 50 millones. Por su parte, los autobuses interurbanos se quedaron en poco más de 10 millones en la corona metropolitana.

Málaga quiere además ligar esta propuesta a una autoridad del transporte metropolitano al estilo de las que existen en Barcelona y Valencia. Y esto, sobre el papel, colisionaría con el funcionamiento del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana. Sin embargo, desde el Área de Movilidad explican a este diario que permitiría ir más allá en cuanto a competencias. Ahora mismo es un conjunto de servicios consorciados con operadores públicos y privados y una representación proporcional de las instituciones, Diputación incluida. Y existe una coordinación tarifaria con títulos como la tarjeta verde que permiten usar el metro, al fin el Cercanías, la EMT y los buses interurbanos.

Otro aspecto clave es que el nuevo mapa concesional de líneas interurbanas está siendo objeto de un estudio en profundidad para su rediseño. Es un gran contrato impulsado por la Consejería de Fomento de la Junta pero tardará cinco años. Al menos, recientemente se resolvió la cuestión de las concesiones caducadas, lo que otorgaba una gran inseguridad jurídica a los operadores. Se trata de hacer un diagnóstico en profundidad de líneas, necesidades y demanda de los viajeros para configurar un sistema de transporte que responda a los nuevos retos de la movilidad metropolitana

La inversión supera los dos millones de euros e incluye un análisis de la red actual y los planes de explotación de las futuras líneas. Todas las líneas que operan hoy en día en la región serán escrutadas al máximo. Será el momento de ver esos autobuses que en algunas ocasiones pasan llenos y ya no recogen más viajeros; esas líneas que no son rentables; esas otras que pueden funcionar a demanda; otras que no tienen tiempos de viaje competitivos por el alto número de paradas; aquellas con frecuencias escasas y horarios no prolongados... En definitiva, una auditoría general al transporte interurbano de autobús. Las conclusiones permitirán elaborar un mapa de concesiones que responda realmente a las necesidades de los usuarios.