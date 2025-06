Cruce de declaraciones entre Ibon Navarro y Chus Mateo alrededor de los árbitros

Una parte de las ruedas de prensa de Chus Mateo e Ibon Navarro se centraron en los árbitros y en las declaraciones que el vitoriano ... hizo el viernes en el Movistar Arena, pidiendo respeto para su equipo, cuando salió en defensa del trato que recibió su pupilo Olek Balcerowski. El técnico madridista fue cuestionado, en ese sentido, por la tensión de la eliminatoria. Expuso su punto de vista intentando mostrar un perfil bajo.

«Hacemos un flaco favor haciendo ciertas declaraciones. Somos libres y no me sienta mal. Yo me preocupo de lo que puedo controlar. Yo elijo la forma en la que vengo a la rueda de prensa a hablar. Ni perdiendo ni ganando voy a hablar de los arbitrajes porque no quiero que mis hijos vean eso. El deporte es tan bonito que la gente tiene que venir a divertirse. Simplemente doy mi opinión», dijo el técnico madridista, Chus Mateo, en referencia a las palabras de su homólogo el viernes.

Ibon Navarro, que también fue preguntado por lo que el entrenador del Real Madrid dijo instantes antes sentado en esa misma silla. Bebió agua y, tras unos segundos de silencio, se dispuso a contestar: «En ningún momento me quejé de ninguna decisión arbitral. Sí me quejé de cómo gestionan las emociones de los jugadores. Teniendo a todos los suyos, pero a Balcerowski, no. No habríamos ganado al Madrid por los árbitros. Estaría mintiendo. O no ha visto la rueda de prensa o lo que le han contado no es verdad».