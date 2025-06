Fomento acelera la reapertura de la Ronda-San Pedro y estudiará la idea de una EMT metropolitana

Chus Heredia Viernes, 13 de junio 2025, 11:02 | Actualizado 11:22h. Comenta Compartir

El acto ha proseguido con un coloquio entre la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, con el director de SUR, Manolo Castillo. La dirigente ha anunciado que el segundo tramo de la ampliación del metro hacia el Civil, el de Eugenio Gross, empieza la semana que viene. El evento cuenta con la colaboración del Colegio de Arquitectos y el patrocinio de Sando.

Díaz también ha avanzado que en las próximas semanas se va a sacar a concurso el último tramo al Civil. «Málaga crece y tenemos que dar respuesta a ese crecimiento. La movilidad es prioritaria. Y hay que enfrentarse a nuevos retos y estamos con las ampliaciones del metro. Ahora vamos a analizar hacia dónde se dirige en la siguiente ampliación. Lo más importante es no parar», ha subrayado.

Ampliación del metro

El estudio de ampliación del metro lo harán ARCS y Typsa, la primera de ellas, del experimentado ingeniero malagueño José Alba, también presente durante el acto.

La rentabilidad económica no será el único criterio para ampliar el metro, ha expresado la consejera, que se ha remitido al pliego de condiciones y al futuro documento técnico que se elabore: «Veremos los números y las opciones y tendremos un debate sereno asentado en el rigor. No puede ser un criterio de 'a mí me apetece más'. Hay que tomar decisiones con datos y rigor».

Ñito Salas

Bonificaciones AP-7

También ha salido a relucir el asunto de las bonificaciones de la AP-7, la autopista de peaje de la Costa y los agravios con otros territorios: «Es de justicia, tenemos un problema de movilidad y pedimos bonificaciones. No podemos estar soportando estos tiempos para llegar al trabajo, a la universidad o a una cita médica. ¿Por qué en Andalucía, no? Porque no hay voluntad política. Hay un olvido permanente hacia Málaga. Es de justicia, sensato. Hasta que no tengamos ese tren litoral hasta Algeciras. Tuve una reunión con el ministro y abordé este tema. No me contestó en el momento y le hemos mandado cartas para solicitar esta bonificación del peaje. También lo he solicitado para los trabajadores de Ronda, como medida excepcional por el corte de la carretera Ronda-San Pedro. No he tenido respuesta». Tampoco la ha habido en el marco de las comisiones de seguimiento para el tren litoral.

Precisamente sobre la A-367, ha explicado la complicación de estabilizar la ladera, con medio centenar de personas trabajando sin parar de lunes a domingo. En una semana empezarán a montarse las vigas del tablero del nuevo viaducto en Benahavís, fabricados en Ronda. «Queremos reabrir al menos un carril al menos cuanto antes. Dimos final de julio y queremos si es posible adelantarlo», ha manifestado, al tiempo que ha reconocido la sensibilidad e interés estratégico de restablecer las comunicaciones entre la Serranía y la Costa del Sol.

Autovía del Guadalhorce

Sobre la ampliación de la carretera del Guadalhorce, la consejera ha anunciado la próxima licitación de obra de Casapalma-Cerralba. Durante el verano, ha apuntado. «Sabemos que es una reclamación histórica y hemos puesto a punto los proyectos y buscado la financiación», ha incidido.

Desde Cerralba a Zalea el proyecto está en redacción y, del mismo modo, la dirigente ha apostado por acortar plazos.

En cuanto a los accesos a Ronda, también están en redacción. «Estamos haciendo todo lo posible para avanzar y dar un impulso a Ronda. Hablo con la alcaldesa todas las semanas. Es normal la preocupación que traslada», ha especificado.

Concesiones y nuevas líneas

Castillo ha preguntado por la maraña de concesiones y nuevas líneas con el transporte de bus interurbano. La consejera ha respondido que el actual equipo se encontró las concesiones caducadas desde hacía diez años. Las concesiones salieron a licitación, no sin antes sortear el hándicap del Covid. Ya hay 1.000 rutas en renovación. En cuatro meses podrían estar. Por otra parte, el mapa concesional está en fase de redacción por parte de varias consultoras.

EMT metropolitana

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha puesto sobre la mesa esta semana la posibilidad de llevar el bus de la EMT a Alhaurín de la Torre y a Rincón. El director de SUR también ha preguntado al respecto. «Tenemos que colaborar. Es lo que hay que hacer. Ahí nos va a tener siempre. Ya hay reuniones técnicas. ¿Por qué no puede ser? No hace mucho hemos integrado el Cercanías en la tarjeta verde? No decimos un no. Hay que ver los estudios de demanda. Estamos abiertos».

Díaz ha recordado que el Plan Metropolitano de Transporte fija como objetivo reducir un 25% el uso del vehículo privado en el horizonte 2030.

La consejera ha reiterado que no se puede tardar 16 años para conseguir el tren litoral y ha abogado por ir avanzando en algunos proyectos: «Reclamamos hitos concretos y plazos. Sólo tenemos plazos del estudio».

Vivienda

En cuanto a la vivienda, aún hay muchos municipios que no se han adscrito al decreto de la Junta. En cambio, Málaga capital fue el primero. Díaz ha recordado que hay un plazo de un año y que son cuestiones que han de pasar por los plenos municipales: «Es un decreto importante porque nos va a ofrecer un mapa de suelo para ver dónde podemos hacer vivienda. En principio, empezamos con las ciudades de más de 100.000 habitantes».

La Consejería proyecta 20.000 viviendas en cinco años y ha pedido al Ministerio una cita para negociar el siguiente Plan Estatal, que empezará en 2026. «No es muy sensato no saber nada a la altura que estamos. Tendremos fondos y financiación europea para vivienda protegida. Y tendremos que poner todo el suelo que seamos capaces. Para ello hay que hacer atractivas las viviendas protegidas para que los promotores se interesen. Hemos subido el módulo, por ejemplo. Ahí están las 2.800 viviendas de Lagar de Oliveros, gran parte de ellas protegidas», ha dicho.

Sobre los minipisos propuestos por el alcalde, ha preferido llamarlos «alojamientos protegidos», con formatos entre 35 y 50 metros cuadrados. «Me parece que es una de las opciones que existen de alojamiento y como tal me parece normal que el alcalde de Málaga la ponga sobre la mesa. Y es incongruente que lo que el PSOE aplaude en Barcelona aquí digan que es una absoluta locura. Es una alternativa de las muchas que hay».