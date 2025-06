Mitin en Málaga de Feijóo y Juanma Moreno en un abarrotado pabellón de Carranque

Antonio M. Romero Málaga Domingo, 15 de junio 2025, 11:34 | Actualizado 13:02h. Comenta Compartir

El PP pone este domingo fin a una intensa semana política en el ámbito nacional con un mitin en Málaga de su líder, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, en un abarrotado pabellón José Luis Pérez Canca (Carranque) con militantes y simpatizantes llegados de diferentes puntos de la provincia y de Andalucía que ondean banderas andaluzas y españolas. La organización cifra en 5.000 los asistentes entre los que han accedido al recinto y los que se han quedado fuera.

El acto se celebra en un momento político donde la corrupción ha tensionado al PSOE y al Gobierno en una semana donde se ha conocido el informe de la UCO que ha llevado a la dimisión de Santos Cerdán, secretario de Organización y estrecho colaborador de Pedro Sánchez; el juez ha dejado al borde de sentarlo en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; y la Comisión Europea ha cuestionado la Ley de Amnistía. En un par de ocasiones los asistentes han coreado «¡Pedro Sánchez, dimisión!».

Salvador Salas

En el mitin, que se celebra el día en que se cumplen 48 años de la celebración de las primeras elecciones democráticas -el 15 de junio de 1977- tras la dictadura, también cuenta con la intervención del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la presidenta provincial de los populares, Patricia Navarro.

De la Torre: «Los ciudadanos están avergonzados»

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha sido de hecho el encargado de abrir el mitin del PP en Carranque y lo ha hecho refiriéndose a los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE. «Lo de esta semana ha sido tremendo, los ciudadanos están avergonzados», ha afirmado, al tiempo que ha reclamado que los españoles lo que quieren es sentirse orgullosos de sus gobiernos a nivel local, andaluz y nacional. Por ello ha hecho una defensa de que allí donde gobierna el PP debe hacerse de manera «ejemplar» y ha definido al PP como «la esperanza para España», el partido que da «estabilidad» y una fuerza política de «centralidad»

Navarro: «Feijóo es la respuesta a los problemas de España»

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha presentado a Alberto Núñez Feijóo como «la esperanza» de España y la «respuesta a los problemas de España» para que haya un presidente del Gobierno que «nos escuche, corte de raíz la corrupción y devuelva la normalidad democrática» al país. Navarro ha recordado los agravios del actual Ejecutivo a Málaga y por ello ha subrayado que «si hay un sito donde hace falta un Gobierno honrado, honesto, con sentido de Estado y a favor de la igualdad es la provincia».

Ampliar sSalvador Salas

Juanma Moreno: «Quieren el dinero público para robar»

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha arremetido contra la bandera que enarbola el PSOE como defensor de lo público. «Ya sabemos para qué quieren el dinero público, para robar, para hacer mordidas y para repartírselo entre tres o cuatro golfos. Que no nos den lecciones de defensa de lo público. Cuando uno quiere lo público se demuestra siendo honesto», ha subrayado. «Hemos escuchado conversaciones que como ciudadano de a pie me ha dado vergüenza de cómo se repartían 50.000 para mí, 60.000 para ti; he pasado vergüenza de cómo se hablaba de las mujeres,... ¿Hasta dónde tenemos que llegar para que de una vez por todas este Gobierno se vaya a la oposición y nos deje vivir tranquilos y sin corrupción», ha afirmado.