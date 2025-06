Juanma Moreno: «Aquellos que se dicen defensores de lo público quieren el dinero público para hacer mordidas»

El presidente del PP andaluz pide «no dar ni un paso atrás en Andalucía y que volvamos a las viejas historias de corrupción que desolaron esta tierra» y sobre Montero dice: «Por arriba y por abajo se repartían cosas pero no se ha enterado»

Antonio M. Romero Málaga Domingo, 15 de junio 2025, 17:31 Comenta Compartir

Juanma Moreno ha denunciado este domingo la incongruencia del PSOE al presentarse como el partido defensor de lo público y protagonizar presuntos casos de corrupción como el que esta semana ha afectado a Santos Cerdán, el ya exsecretario general de los socialistas. «Aquellos que se pasan la vida diciendo que son los que defienden lo público, ya sabemos para qué quieren el dinero público, para robarlo a costa de los españoles, para hacer mordidas y repartírselo entre tres, cuatro, cinco, diez o doce golfos», ha afirmado el presidente de PP andaluz y de la Junta.

Durante su intervención en el mitin celebrado en el pabellón de Carranque de Málaga, Moreno ha pedido a los socialistas que «no se den más golpes de pecho» y ha subrayado que cuando se quiere proteger lo público se debe hacer «siendo honesto y mirando por el dinero público como si fuera tu dinero«.

El líder popular ha dicho sentir «vergüenza» tras escuchar las conversaciones recogidas en el informe de la UCO donde se repartían las mordidas y de cómo se hablaba de las mujeres. «¿Hasta dónde tenemos que llegar para que, de una vez por todas este Gobierno se vaya a la oposición y nos deje vivir tranquilo, sin corrupción, sin confrontación y sin enfrentar a los ciudadanos?», se ha cuestionado.

«¿Hasta dónde tenemos que llegar para que de una vez por todas, este Gobierno se vaya a la oposición?», se ha cuestionado

Juanma Moreno se ha mostrado muy crítico con María Jesús Montero, líder del PSOE de Andalucía y número dos de Pedro Sánchez en el Gobierno y el partido, porque «supuestamente por arriba y por abajo se repartían cosas, pero no se ha enterado de nada». «Ha puesto la mano en el fuego y se ha achicharrado no una, sino las dos manos. Qué ojo tiene», ha añadido.

En este sentido, Montero ha lamentado que Montero, que este domingo ha protagonizado un acto público en Écija (Sevilla) no haya pedido perdón «de verdad, sin teatralización» y que no haya contado la verdad. Por ello, el dirigente popular ha pedido «no dar ni un paso atrás en Andalucía y que volvamos a viejas historias de corrupción que desolaron y empobrecieron nuestra tierra. No podemos dar ni un paso atrás a lo que hemos sufrido».

Por ello, el presidente andaluz, que ha sacado pecho de la gestión de su gobierno en estos seis años en la Junta pese a las «zancadillas» del Gobierno central, ha animado a los andaluces a «no resignarse y empujar» para que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente «garantía de honestidad que España se merece». «Es garantía de honradez, de igualdad entre los españoles, de serenidad para dejar de dividir a los españoles, de sensatez y de gestión», ha apostillado.

Saldar la «deuda enorme» con Málaga

En clave malagueña, el presidente de la Junta ha confirmado que en esta legislatura se va a saldar «la deuda enorme» con Málaga con la adjudicación a lo largo de este año de los trabajos para la construcción del tercer hospital de la capital y que será «la obra civil más importante» de Andalucía.

Juanma Moreno ha reflexionado sobre el hecho de que «el éxito económico» de Málaga ha generado problemas en vivienda, movilidad o infraestructuras sanitarias y ha añadido que en estos años al frente de la Junta se está haciendo «todo lo que está en nuestras manos» para resolver estas situaciones.