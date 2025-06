La cesta de la compra sufre su mayor subida del año en Málaga

Una de cal y otra de arena para el coste de la vida en Málaga. Por un lado, es cierto que el índice general de ... precios, es decir, la evolución del coste del conjunto de productos principales, se ha moderado desde niveles por encima del 3% en que se venía situado desde finales de 2024 hasta situarse en el 2,7% en este último mes de mayo, tal y como ha determinado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes. Ello, además, ha hecho posible que esta provincia no sea ya aquella en la que más suben los precios de toda España -ahora es Castellón, donde el IPC general se colocó en el 2,8%-. Asimismo, la inflación se ha situado en la provincia en su nivel más bajo desde octubre de 2024, cuando el ritmo de subida de los precios era de un 1,7%.

Pero, por otro lado, la cesta de la compra reaceleró su subida en mayo. El precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementó un 2,1% en la provincia de Málaga, lo que supone un aumento de ocho décimas respecto a la cifra de abril (1,3%). Estos bienes tan básicos no se encarecían tanto desde agosto de 2024. Entre medias, llenar el carrito de la compra ha venido encareciéndose a ritmos que incluso no han llegado al 1% (entre septiembre de 2024 y enero de 2025) y, a partir de ahí, a velocidades por debajo del 1,5%. De acuerdo con el INE, este comportamiento obedeció, principalmente, al aumento de los precios de las frutas.

¿Cómo compara la evolución de los precios en Málaga con la del resto de España? En el ránking provincial, es la segunda en la que más suben los precios en general, sólo por detrás de Castellón. Además, como es habitual, su ritmo de incremento se encuentra por encima de la media nacional, que en mayo se situó en el 2%. En Andalucía, el territorio que más se le acerca es Cádiz (2,4%), mientras que el resto de provincias de la región registran incrementos de precios por debajo de la media nacional, con Almería con la tasa más baja de la comunidad (1,6%), si bien Murcia es la que tiene la inflación más reducida de todo el país, con un 1,3%.

En lo que respecta a la evolución estrictamente de la cesta de la compra, la subida del 2,1% registrada en mayo, se sitúa por debajo de la media nacional, que el mes pasado fue del 2,5%, tras acelerarse cinco décimas. La provincia española en la que menos se encareció llenar el carrito en el súper fue Pontevedra (1,1%), mientras que la andaluza fue Córdoba (1,7%). En el otro extremo de la tabla se situó Guadalajara, con un incremento de los precios del 4,5%; cuando en Andalucía ese puesto lo ocupó Cádiz (2,8%).

Con respecto a otros componentes del IPC, el que en Málaga registró el mayor ascenso fue el formado por los suministros del hogar (agua, electricidad y gas), que el pasado mes de mayo eran un 8,5% más caros que un año antes (frente al ascenso del 3,8% registrado a nivel estatal). El segundo conjunto de productos que más se encarecieron fue el formado por restaurantes y hoteles, con un ascenso del 4,6% (4,3% en España), empatado con vestido y calzado (a nivel estatal el incremetno se limitó al 0,5%). Las bebidas alcohólicas y el tabaco registraron una subida del 3,6% el mes pasado; la sanidad, del 2,9%; la educación, un 2,6%, y las comunicaciones, del 2,3%. Lo único que bajó fue el transporte (-2,6%), cosa que se atribuye al descesno de los carburantes y lubricantes para vehículos personales y el transporte aéreo de pasajeros.