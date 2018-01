De la Torre: «Estoy en el no y cambiarlo supone una reflexión con argumentos e información» El alcalde, esta mañana en el Ayuntamiento de Málaga. / Fernando González El alcalde admite que el presidente provincial del PP no le informó previamente de que iba a pedirle públicamente que fuera candidato el año que viene JESÚS HINOJOSA Málaga Lunes, 29 enero 2018, 12:54

El alcalde, Francisco de la Torre, ha aseverado este lunes que, en relación a la petición de que vuelva a encabezar la lista del PP a las elecciones municipales del año que viene, se mantiene por ahora en la misma posición que explicó hace ya varios meses. “Hace tiempo que dije que quería agotar mi compromiso de estos cuatro años y que no contemplaba presentarme de nuevo. La realidad es que he estado y estoy en el no”, ha afirmado el regidor a preguntas de los periodistas, tras anunciar ayer públicamente el presidente provincial del PP, Elías Bendodo, que le pide que repita como cabeza de cartel en 2019.

“Cambiar el no supone una reflexión y tener unos argumentos y una información, me aplicaré a ello, pero el mensaje de los últimos meses sigue siendo válido”, ha añadido De la Torre, quien no ha querido precisar si ha valorado ya o no con su familia la petición que este domingo le lanzó Elías Bendodo. “Reflexionaré personalmente, en el plano familiar, y lo puedo hacer también con el partido”, ha abundado el alcalde, quien ha admitido que Bendodo no se puso en contacto con él para avisarle previamente de que iba a hacer ese anuncio en público. “No ha habido una comunicación previa. Tuve luego una llamada de Elías y vi el teletipo que salió por la mañana”, ha comentado De la Torre, que pasó la tarde del sábado y la mañana del domingo con uno de sus hijos y tres de sus nietos en Almería.