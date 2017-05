Una plataforma ciudadana promueve una concentración y una recogida de firmas

La decisión de Antonio Banderas de retirarse del proyecto del Astoria también ha motivado una ola de solidaridad entre los malagueños. Las redes sociales se llenaron ayer con miles de comentarios de apoyo hacia el actor y de peticiones para que siga adelante. El fotógrafo Antonio Durán, que tiene su estudio en el Camino de los Almendrales de la capital, fue un paso más allá y decidió movilizarse para crear una plataforma y mostrar su adhesión en la calle a la iniciativa que promovía Banderas, junto con el arquitecto José Seguí, el estudio barcelonés Mendoza-Partida y Starlite. Esta tendrá su primer acto el próximo viernes, cuando han convocado una concentración en la plaza de la Constitución a las 20.00 horas. En paralelo, otro ciudadano, Antonio Sánchez, ha lanzado una recogida de firmas en ‘change.org’, con el título ‘Sí al proyecto del Astoria de Antonio Banderas’, que sólo ayer ya llevaba más de casi 5.000 rúbricas al cierre de este periódico.

«Esta mañana (por ayer) leí el SUR y me pareció que lo que estaba ocurriendo era injusto y torpe con respecto a Antonio Banderas, un hombre que pregona y defiende Málaga, más todavía en lo desagradable de los comentarios, que no se merece», explicó ayer Durán. «No vamos a encontrar a una persona con el conocimiento, las relaciones, el dinero, el equipo y el amor por Málaga para hacer este proyecto, me ha dolido mucho que se le trate así», agregó. Al momento, comenzó a contactar con amigos a través de las redes para crear una plataforma ciudadana «para apoyar su trabajo, contar nuestros sentimientos y agradecer a Banderas lo que hace por Málaga, porque consideramos que es una barbaridad que lo desanimen. Lo importante es que sienta el calor humano». A partir de hoy la plataforma ciudadana comenzará a trabajar para darle forma y seguir recabando apoyos.

Como estos, miles de ciudadanos, entre ellos numerosas personalidades del mundo de la empresa, la cultura, el arte y la sociedad remitieron ayer mensajes de ánimo y solidaridad con el actor y el resto de integrantes del equipo ganador del concurso de ideas.