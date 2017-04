Le Pen se avergüenza de que España vaya más rápido con el AVE

España es la excepción que cumple la regla de la Francia con fronteras de Marine Le Pen. La aspirante ultraderechista al Elíseo apuesta por terminar la línea del tren de alta velocidad (TGV) que conecta París con Barcelona a través del Mediterráneo si gana el 7 de mayo el duelo final con el centrista Emmanuel Macron. Así lo expuso ayer en una entrevista concedida a la emisora regional de la cadena de televisión pública France 3 en Niza.

«Creo que el TGV, en particular el que va al suroeste hasta España hay que terminarlo. Objetivamente, da un poco de vergüenza. Los españoles han terminado su parte y nosotros, no. Damos una señal de debilidad», declaró Le Pen en su defensa del desarrollo de la oferta de transporte, afectada por las restricciones presupuestarias. Aunque mencionó el suroeste, en realidad se refería al corredor del sudeste pues la entrevista tuvo lugar en esa región y el ramal de la Y vasca hasta la frontera por Irún aún no está finalizado.

En el anuncio de la candidata apoyada por el Frente Nacional no es irrelevante que Louis Alliot, su pareja y vicepresidente del partido, sea un barón implantado localmente en Perpiñán, cuya alcaldía aspira a conquistar tras un intento fallido en 2014. Actualmente está en servicio la línea de alta velocidad ferroviaria desde París hasta Nîmes, mientras que desde esa ciudad hasta Montpellier los trenes tienen que utilizar la línea convencional, lo que implica una velocidad muy inferior.

París-Madrid en seis horas

En la cumbre bilateral celebrada en febrero en Málaga, Francia comunicó a España que tendría listo ese tramo este año. Desde 2010 está operativo el ramal internacional, de 44,4 kilómetros, entre Figueres y Perpiñán. El objetivo es realizar el trayecto París-Madrid en seis horas en 2025.

Curiosamente, en el correcto funcionamiento de la línea en el lado español resultó crucial la implicación de Macron cuando era número dos del Elíseo a las órdenes de François Hollande. Fuentes diplomáticas españolas subrayan su papel decisivo en la ejecución de la interconexión eléctrica entre los dos países a través de Cataluña que garantiza el suministro de fluido necesario a la infraestructura ferroviaria.