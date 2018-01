Cervezas Victoria, nominada a ‘edificio industrial del año’ en un concurso mundial Fachada de la fábrica, realizada íntegramente en cristal para simbolizar la apertura a la ciudad. / Ñito Salas El estudio Gana Arquitectura, fundado por dos jóvenes malagueños, es el responsable del diseño del inmueble, que destaca por la apertura del espacio fabril al público NURIA TRIGUERO Miércoles, 24 enero 2018, 00:35

La apertura de la fábrica de Cervezas Victoria, en septiembre del año pasado, representó un hito para Málaga por un doble motivo: la recuperación de una industria centenaria con la que sus habitantes mantenían un vínculo sentimental y el fortalecimiento del debilitado tejido industrial de la ciudad. Pero lo que no se imaginaban sus responsables es que el edificio, diseñado por un joven estudio local, llamara la atención del portal web de arquitectura más visitado del mundo, Archdaily, que la acaba de nominar a sus premios ‘Building of the Year 2018’ (‘Edificio del año 2018’) en la categoría de edificio industrial.

Galería. El equipo de Gana encabezado por los socios Álvaro Fernández, Antonio Galisteo y Joaquín Fernández, autores del proyecto. / Francis Silva

Gana Arquitectura, un estudio fundado hace ocho años por dos malagueños que no han cumplido los 35, fue el artífice de un diseño que ha llamado la atención de la web de referencia en el mundo de la arquitectura. «Ha sido toda una sorpresa ya que nosotros no hemos presentado candidatura, sino que son ellos quienes nos han incluido entre los nominados. Ayer nos avisaron por correo electrónico», explica Antonio Galisteo, socio fundador de la firma junto con Álvaro Fernández. El equipo de Gana, formado por ocho jóvenes arquitectos, vive desde entonces un «subidón», reconoce.

Se decidirá por votación

Cervezas Victoria competirá con unos sesenta edificios de todo el mundo, de los que seis son españoles –ninguno andaluz–. La elección de los mejores se va a realizar por votación entre sus usuarios registrados: primero hay una ronda de nominaciones, que ya ha empezado y durará hasta el 31 de enero. Los cinco proyectos de cada categoría con más apoyos pasarán a una ronda final en la que los usuarios votarán al ganador, entre el 1 y el 7 de febrero. Los galardones se darán a conocer el 8 de febrero. Así que ahora toca votar: «Entre nosotros y la ‘familia’ Victoria, esperamos atraer un buen puñado de votos», apunta Galisteo, que recuerda que el registro en la web Archdaily, necesario para votar, es gratuito.

Los arquitectos malagueños no saben con seguridad en qué se han fijado los responsables del concurso para nominarles, pero tienen claro que lo que diferencia a su diseño de otras fábricas al uso es «la voluntad de abrir el espacio fabril al público». Este planteamiento fue una condición que puso desde primera hora el cliente, que no sólo buscaba un espacio productivo, sino una sede emblemática y un lugar donde establecer relación directa con el consumidor. De hecho, en los meses transcurridos desde su apertura ya ha recibido a cientos de malagueños en visitas guiadas, catas y actividades culturales y gastronómicas.

Según resumen los autores del diseño, «este edificio representa una invitación de Cervezas Victoria, una marca local malagueña, a sus vecinos, con el fin de hacerles partícipes de su historia y de su actividad productiva, además de ofrecer a la ciudad un nuevo espacio cultural. Esa es la razón por la que el diseño del recinto ha sido tan importante y especial, creando un sólido edificio cuyas paredes blancas realzan su alma y estructura industrial, y cuya fachada principal completamente hecha de cristal permite al edificio no sólo aprovechar la luz que es característica de la Costa del Sol, sino también introducir una innovadora aproximación a la tradicional y hermética arquitectura fabril».

Galisteo destaca que el resultado no habría sido el mismo sin la confianza que les brindó desde el primer momento la cervecera. «Trabajamos juntos desde primera hora; incluso participando en la elección del terreno donde levantar la fábrica», afirma.

Sergio Ragel, responsable de relaciones externas de Cervezas Victoria, transmite el «orgullo» de su compañía «por el hecho de que unos chicos jóvenes malagueños hayan liderado el proyecto de la fabrica y la repercusión que está teniendo en las mejores paginas de arquitectura».

Pese a su relativamente corta trayectoria –ocho años–, éste no es el primer reconocimiento para Gana Arquitectura. El Colegio de Arquitectos premió en 2013 su proyecto de rehabilitación del polideportivo municipal Fernando Ruiz Hierro, en Vélez-Málaga; y este año ha recibido el premio Málaga Joven de la Junta. Su cofundador reconoce que construir la fábrica de Victoria ha sido «un espaldarazo» que ha marcado «un antes y un después»: «Estamos creciendo mucho. Incorporamos prácticamente a un nuevo miembro al equipo cada mes», asegura Galisteo. Y éste, señala, es el mejor de los premios posibles.