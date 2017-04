¿Cómo queda la cuota de autónomo tras los últimos cambios en los PGE?

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE), presentados esta semana por el ministro Cristóbal Montoro, incorporan un aumento del tres por ciento en la base mínima de cotización de los autónomos, que a partir del segundo semestre del año pasará de 893 euros mensuales a 920 euros. ¿Cómo afecta esta subida a la cuota que los trabajadores por cuenta propia pagan cada mes? El importe se incrementará de forma proporcional a esa subida, así que quienes hayan elegido la base mínima abonarán 275 euros al mes, ocho euros más de lo que pagaban hasta ahora. El cambio afectará al 80 por ciento de los autónomos, ya que la amplía mayoría cotiza mediante esta fórmula.

En total, los autónomos pagarán 96 euros más al año, aunque la aplicación de la medida no será inmediata. Los PGE no entrarán en vigor hasta junio, de modo que este año el aumento será de 48 euros, importe distribuido entre las cuotas del último semestre. En la práctica, y siempre que los presupuestos sean aprobados, como parece más que previsible, la subida sería del 1,5 por ciento este año y del tres por ciento en 2018. Pero no todo son malas noticias. El documento incluye otros cambios, como la reducción de los intereses en las sanciones por retrasos en los pagos a la Administración, fundamentalmente a la Seguridad Social en concepto de cuotas. Estas sanciones disminuirán del veinte por ciento hasta el diez por ciento en el primer mes.

Con esta subida, el Gobierno central pretende poner en marcha un proceso de equiparación de los pagos de los trabajadores autónomos a los asalariados para mejorar así sus prestaciones, aunque la medida no ha sido bien recibida por los emprendedores, que de momento continúan viendo cómo aumentan sus cuotas sin que se refuercen sus condiciones laborales. Una subcomisión parlamentaria estudiará hasta junio de 2018 las cotizaciones de los empleados por cuenta propia con el objetivo de atender las grandes peticiones del sector, como la definición de habitualidad o la posibilidad de cotizar a tiempo parcial.

Los PGE también incluirán un aumento de la tarifa plana de cincuenta euros para nuevos autónomos durante un año, y no durante seis meses, como hasta ahora. Las cuentas públicas disponen de 480 millones de euros para poner en marcha esta medida.

Propuestas

Los emprendedores, sin embargo, han puesto sobre la mesa otras propuestas que aún no han sido atendidas, como la exención de pagar la cuota mensual a la Seguridad Social si los rendimientos netos están por debajo del salario mínimo interprofesional, que este año asciende a 655 euros mensuales. Se trata de una de las demandas históricas del sector para frenar la incertidumbre entre los nuevos autónomos a los que, por su bajo nivel de ingresos, no les sale rentable darse de alta en la Seguridad Social. La medida también reduciría la economía sumergida.

El Boletín Oficial del Estado ya confirmó a principios de año que las bases mínimas de cerca del millón de autónomos que en algún momento de 2016 tuvieron contratados a un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez personas subirán un 8 por ciento, hasta los 1.152 euros mensuales, lo mismo que se incrementan las bases mínimas del régimen general. Las asociaciones de autónomos han criticado duramente esta subida de los autónomos societarios (con diez o más asalariados) porque la cuota mensual de estos trabajadores subirá de 316 euros a 328 euros.

La Seguridad Social establece como norma la obligatoriedad de darse de alta como autónomo si se realiza actividad económica de forma habitual, personal y directa. Esa obligatoriedad es independiente del nivel de ingresos y del tiempo dedicado, algo que las asociaciones de autónomos tratan de cambiar. Ya una sentencia dictada en 2007 por el Tribunal Supremo, y que dictó jurisprudencia, establecía que no era necesario darse de alta como autónomo si los ingresos eran inferiores al salario mínimo profesional, aunque se trata de jurisprudencia y no de normativa.