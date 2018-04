Alhambra Nievas, ante su primer Mundial de Rugby Seven

La árbitra Alhambra Nievas, granadina y afincada en Málaga, debutará como juez principal en un Mundial de Rugby Seven, el que se disputará en el estadio AT&T Park, en San Francisco (Estados Unidos), del 20 al 22 de julio. Participarán 24 selecciones en la modalidad masculina y 16 en la femenina, para la que ha sido elegida Alhambra. Entre los equipos estará la selección española femenina, que fue cuarta en el último certamen.

«Es un orgullo, pero la verdad es que era algo que entraba dentro de mis planes. Llevo siendo fija en el panel de las Series Mundiales desde 2014. He arbitrado bastantes finales y era algo que preveía si mantenía la consistencia en mi arbitraje», afirmó a este periódico Alhambra Nievas, ingeniera de telecomunicaciones de 34 años, y que comenzó a jugar al rugby en la Universidad de Málaga. De hecho llegó a ser internacional en tres ocasiones.

Para Nievas es un hito más en su carrera, que le ha convertido en pionera en muchos registros. Así, ya dirigió la final olímpica femenina de los Juegos de Río de Janeiro (2016) y fue nombrada Árbitro del año 2016 por World Rugby. Asimismo, fue la primera mujer en hacer de asistente en un partido de selecciones masculinas (en concreto, en el segundo nivel internacional), un Estados Unidos-Tonga (noviembre de 2016); también, la primera mujer en arbitrar un partido de competición europea, un Finlandia-Noruega, en Octubre de 2017.

A nivel nacional, Alhambra Nievas también ha abierto el camino a otras mujeres. Ha dirigido dos finales de Copa del Rey (2014 y 2017), una final de la Supercopa de España de 2013, y una final de la Liga (2015).

En el caso de la próxima cita de San Francisco (en rugby seven, que es la disciplina olímpica, no la de rugby quince), es el cuarto Mundial al que acude Alhambra Nievas. Ya estuvo en el de Moscú de 2013, y también de seven, pero en ese caso como asistente; en el de Francia de 2014 y en el de Irlanda de 2017, pero en los dos últimos casos, en sendos torneos de rugby quince y como árbitra principal de los partidos.

A Alhambra Nievas ya le quedan pocos retos que lograr, quizás el de arbitrar a hombres en unos Juegos Olímpicos, pero la disciplina aceptada es el rugby seven, que a nivel masculino se ajusta poco a sus condiciones físicas, como declara: «Puedo ser cualquier otra cosa, pero rápida no». Y es que el rugby seven, en un campo de igual dimensión que el de quince, pero en dos periodos de catorce minutos (en lugar de dos de cuarenta), tiene un ritmo vertiginoso en el movimiento del balón.

La andaluza encabeza un elenco de nueve árbitros (es el único representante español) elegidos el martes por World Rugby para dirigir los 32 partidos del Mundial femenino de Seven. La lista la completan Joy Neville (Irlanda), Sarah Cox (Inglaterra), Adam Jones (Gales), Ben Crouse (Sudáfrica), Sakurako Kawasaki (Japón), Hollie Davidson (Escocia), Rebecca Mahoney (Nueva Zelanda) y Beatrice Benvenuti (Italia).