Once momentos inolvidables (y dos muy bochornosos) de la edición de OT 2017 que llega a su fin La caída de Ana War, Roi y el sapoconcho, los Javis o Martí el recepcionista. Repasamos las anécdotas que han marcado Operación Triunfo 2017

Todo se acaba y Operación Triunfo no iba a ser una excepción. El fenómeno mediático y social que se ha colado en el salón de media España cada lunes desde hace 3 meses ha llegado a su fin. Los 16 concursantes con sus voces, carisma y personalidad han conquistado a la audiencia, unos más, otros menos, pero todos han regalado algún 'momentazo' televisivo que ha hecho que esta edición arrase.

Para los nostálgicos dejamos una recopilación de los mejores momentos que nos ha dado el talent show (también de dos especialmente bochornosos) y que ya forman parte de la cultura televisiva.

1. Sapoconcho: la palabra de moda de esta edición

Roi es problamente el concursante más cómico que ha pasado por la Academia de Operación Triunfo y en la gala 6 demostró una vez su sentido del humor y su frescura. Otro de los momentos imprescindibles y que le hizo ser favorito fue su conversación sobre palabras en gallego con Roberto Leal, el presentador del talent show.

Roberto Leal: ¿Cuál es la primera palabra que tienen que aprender en gallego?

Roi: Sapoconcho

Roberto Leal: ¿Qué significa?

Roi: Tortuga

2- El 'No lloré Aitana, no lloré' de Mónica Naranjo que se hizo 'meme'

Mónica Naranjo ha sido reconocida en el programa como la jurado más estricta y respetada. En una valoración a Aitana contaba cómo fue de difícil para ella estar sola en México. Al día siguiente internet estaba plagado de memes.

“Yo a tu edad tuve que esperar un año para saber si había resucitado Jon Snow y no lloré Aitana, no lloré”. pic.twitter.com/gkoR42oxMD — Jon Snow (@JonSnowTM) 10 de enero de 2018

“A mí me han echado cañas con más espuma que cerveza y no lloré, Aitana, no lloré” — WikiLitros (@WikiLitros) 2 de febrero de 2018

3. La Bikina de Ana War

'Altanera, preciosa y orgullosa', frase que todos los OT fans han cantado y tarareado hasta la saciedad durante los últimos meses. Esta actuación de Ana War, la canaria de la edición, ha sido de las más icónicas del concurso.

4. Roberto Leal, presentador y bailarín

El presentador de esta edición se ha hecho querer por el público y es que el sevillano no tiene reparo en bailar, cantar o contar chistes, incluso retarse con los concursantes. Desde las redes ya lo proclaman como el presentador de moda y "lo mejor que le ha pasado a la edición".

5. El beso entre Marina y Bastian

Si por algo se ha caracterizado esta edición de OT ha sido por la naturalidad y la visibilidad que ha dado a la homosexualidad o el respeto por todas las orientaciones e identidades. Las redes aplaudieron el beso entre la concursante Marina y su novio Bastian.

a ver si nos damos cuenta de que este beso entre marina (bisexual) y bastián (transexual) en hora punta puede ser uno de los momentazos de la historia de la televisión pública #OTGala5pic.twitter.com/VyrMPyXbfw — no (@soynormalvale) 27 de noviembre de 2017

6. Los Javis, la sensación del momento, también en OT

Javier Calvo y Javier Ambrossi o más conocidos como 'Los Javis' son los profesores de interpretación de la Academia y juntos han regalado muchísimos momentos divertidos. Con sus clases y sus actuaciones en el chat de OT se han metido en el bolsillo a los espectadores.

7. Martí, el recepcionista que servía calamares

Martí, el hijo de Tinet Rubira, productor de OT; es un joven especializado en marketing que ha terminado siendo trending topic en redes sociales debido a su irónico sentido del humor y los comentarios que dirige a los concursantes. Su mejor frase, que profería con fina ironía, ha causado furor en las redes: «Cuatro años de carrera, cinco idiomas y aquí estoy, sirviendo calamares».

8. Todo Amaia en general

Amaia ha sido la clara favorita de la audiencia y no solo por su voz, también por todas las situaciones surrealistas, divertidas y reivindicativas que ha dado en el programa.

9. Caída de Ana Guerra

Altanera, preciosa y algo torpe. Ana Guerra, Roi y Cepeda eran el trío por excelencia de OT y han protagonizado momentos como este en el que Ana Guerra cae al suelo y ni el sapoconcho puede salvarla.

10. Aitana y la comida

A la más pequeña de la edición le gusta comer, sobre todo, si se trata de miel y San Jacobos. Su pasión por comer ha hecho que incluso esconda comida en el armario, al final se llevó una bronca por parte de Noemí Galera, la directora de la Academia.

11. Reencuentros para llorar como una magdalena

Sin duda dos momentos históricos en esta edición han sido el reencuentro de los concursantes con sus familiares y con sus compañeros.

Hilo de "Cosas que no podemos olvidar de este @OT_Oficial histórico cuando acabe":



28- ESTO. Los chicos cantando Camina en su reencuentro con los familiares. 😍😍😍 #OTDirecto3Fpic.twitter.com/GIrduxJUTd — Javi (@SirCritico) 3 de febrero de 2018

...Y DOS MOMENTOS BOCHORNOSOS

"A mí me gustan más grandes, que no me quepa...", la letra censurada para emitirla en TVE

Sin duda, la censura a la canción de Becky G, 'Mayores' ha sido un momento de la edición del que no pueden sentirse muy orgullosos. Desde la dirección del programa decidieron que interpretara una versión más 'light' de su tema más conocido, ya que el programa también se emite en el canal infantil Clan. Eliminaron la frase que decía: «A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelve loca». En lugar de ese fragmento, la letra de Becky G para Operación Triunfo ha sido: «A mí me gustan más grandes, que con un beso en la boca me haga volar en el aire y que me vuelva loca». La cantante se refería a los besos, pero desde TVE y Gestmusic decidieron eliminar esa parte por considerarla 'sexual' y así lo aseguraba la propia Becky G en un programa de radio: «En OT me dijeron que tenía que cambiar la letra de mi canción»

Las incomprensibles críticas al acento andaluz del presentador

Otro momento que ha crispado a la audiencia fue la crítica que recibió Roberto Leal en Twitter por su acento sevillano. A lo que el presentador contestó: «Andalucía es mi tierra. Yo soy del sur y este es mi acento. Del cual no solo no reniego sino que estoy muy orgulloso».