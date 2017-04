Un aniversario para revisar una obra más allá de la faceta infantil

«Comprendo que los poetas que han nacido en un seno y un ambiente burgués tengan un cierto sentido de culpabilidad. No es mi caso. Yo nací en un seno de hambre y de pobreza. Me crié en una chabola a ras de tejado, no había luz eléctrica ni agua. Retrete sí, con una cortina de sábana vieja pieceada. Exquisitamente decorativa».

Los libros ‘El libro de Gloria Fuertes’ Edición y textos: Jorge de Cascante. Editorial: Blackie Books. Páginas: 448. Precio: 24,90 €. ‘Geografía humana y otros poemas’ Texto: Prólogo de Luis Antonio de Villena. Editorial: Nórdica Libros. Páginas: 100. Precio: 18 €. 'Me crece la barba'

Novedad: Incluye el inédito ‘Lejos de mi pueblo’. Editorial: Reservoir Books. Páginas: 256. Precio: 19,90 €.

Es uno de los testimonios de la escritora que jalonan ‘El libro de Gloria Fuertes. Antología de poemas y de vida’ (Blackie Books), el imponente volumen con edición y textos de Jorge de Cascante que representa la punta de lanza del relanzamiento editorial de la poeta madrileña traído por el centenario de su nacimiento. ‘El libro de Gloria Fuertes’ abre brecha además en una reivindicadión de la obra de la autora más allá de la faceta infantil que le hizo popular, sobre todo a partir de sus apariciones en televisión desde mediados de los años 70. Programas como ‘Un globo, dos globos, tres globos’ y ‘La luna blanca’ que han proyectado sobre la obra poética de Fuertes una sombra reductora.

Versos inéditos

‘Gloria Fuertes. Geografía humana y otros poemas’ (Nórdica) brinda junto al prólogo de Luis Antonio de Villena y el epílogo de José Hierro las ilustraciones de Noemí Villamuza. Entre medias, el volumen ofrecen una suculenta aproximación a la obra de la poeta a través de una selección de composiciones publicadas entre 1950 y 2005.

Por su parte, ‘Me crece la barba. Poemas para mayores y menores’ (Reservoir Books) también incide en la producción de Gloria Fuertes destinada no sólo a los más pequeños de la casa. Además, el libro suma el aliciente de ofrecer el poema inédito ‘Lejos de mi pueblo’, escrito por la poeta en Pensilvania, durante su estancia en Estados Unidos como profesora en la Universidad de Bucknell.

Libros que inciden en la vocación social, íntima, irónica, incluso humorística de una poeta que mantuvo su vida y su obra en las antípodas del postureo. Lo escribió ella misma: «De pequeña me imaginaba que los poetas eran siempre bichos raros, pero ya de mayor he visto que son –somos– como las personas corrientes, sólo que un poco más tristes».