Teresa Rodríguez registra la marca 'Marea Andaluza' e IU se desentiende Antonio Maíllo y Teresa Rodríguez. :: efe Maíllo descarta que sea el nombre de la confluencia porque ya fue utilizado por la coordinadora de Podemos Andalucía en sus primarias MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA. Jueves, 18 enero 2018, 00:51

La confluencia de los partidos a la izquierda del PSOE en Andalucía no solo sigue sin definirse y arrancar, sino que estrategias como la de Teresa Rodríguez al registrar la marca 'Marea Andaluza' de forma unilateral y opaca han venido a enrarecer el camino en teoría fijado por Podemos e IU para concurrir juntos en las autonómicas y municipales. Por lo pronto el coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, se ha desentendido de dicha marca hasta el punto de afirmar rotundo que no será la de la confluencia para ir juntos en las elecciones.

Fue la dirección nacional de Podemos, en concreto su secretario de Organización, Pablo Echenique, quién confirmó ayer que afines a Teresa Rodríguez han registrado la marca 'Marea Andaluza' en el Ministerio del Interior. Se trata de una nueva formación de carácter «autonómico», registrada por miembros de Izquierda Anticapitalista y con sede en San Fernando (Cádiz).

El nombre es similar al de 'Por una marea andaluza', que utilizó Teresa Rodríguez en su candidatura a la secretaría general de Podemos Andalucía de las primarias celebradas en noviembre de 2016. El registro se produjo el pasado día 11, aunque no se hizo oficial hasta el martes día 16. Echenique supo de la inscripción el pasado fin de semana (día 13) en una reunión de la dirección nacional de Podemos al que asistió Teresa Rodríguez.

Las explicaciones de Podemos Andalucía del objetivo de este registro fueron muy confusas. Teresa Rodríguez, que mantiene un constante presencia con declaraciones propias sobre cualquier asunto en las redes sociales, no ha dado ninguna explicación pública y en un primer momento su partido intentó que pareciera que ella no estaba detrás.

El número dos de su ejecutiva, Jesús Rodríguez, quitó importancia al hecho y explicó que se había registrado la formación de «manera preventiva» para que nadie hiciera uso de la misma con intención de perjudicar a Podemos. También reconoció que no tenía por qué ser el nombre de la confluencia con IU, «si es que hay».

Antes que él, Antonio Maíllo había dejado claro en una comparecencia con periodistas en el Parlamento que 'Marea Andaluza' «nada tiene que ver con IU» y no será el nombre de la plataforma con la que concurrirán a las elecciones porque es una marca ya utilizada por Teresa Rodríguez y vinculada a ella y a una parte de Podemos. Pero sobre todo porque la marca de la confluencia «no va a ser decidida unilateralmente», revelando que la inscripción ha partido de un sector de Podemos Andalucía sin previo acuerdo. Maíllo aseguró que Teresa Rodríguez le había comunicado la intención, aunque el malestar en IU era ayer evidente por esta maniobra de la coordinadora regional.

Más autonomía

Una estratagema que también ha pillado desprevenidos a otros dirigentes del partido en Andalucía. La diputada de Podemos Carmen Lizárraga, que concurrió como adversaria a las primarias frente a Teresa Rodríguez, rehuyó pronunciarse si está a favor o no del registro de dicha marca hasta no analizarlo con las personas de su corriente. Sí confirmó que se trataba de una decisión de la ejecutiva de Podemos Andalucía, en la que ella no está, y tomada sin consultarlo previamente al Consejo Ciudadano Andaluz, del que sí forma parte. Lizárraga insistió en separar el registro de esta marca con la aspiración de todos en Podemos Andalucía de una mayor autonomía respecto a la organización nacional. Rodríguez aún no ha conseguido que Echenique e Iglesias le concedan esta autonomía para elegir candidaturas y contar con un número de identificación fiscal propio para ingresar y gastar dinero.

Algunas fuentes consideran que al registrar la marca autonómica, Rodríguez lo que busca es presionar a Pablo Iglesias para que consienta en ello. Otras fuentes lo consideran una advertencia de Izquierda Anticapitalista dadas las aguas turbulentas en Podemos y por si este partido dejara de utilizar este nombre.