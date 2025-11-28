Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La regla del 2 y otros trucos para sacarle chispas a un baño pequeño (con todas las medidas)

El color y los materiales son tus aliados para ampliar visualmente este espacio, que apenas supera los tres metros cuadrados en la mayoría de los hogares

Carmen Barreiro

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:06

Comenta

Tienes un baño pequeño? Pero pequeño de verdad, no como esos que suelen aparecer en las revistas de decoración y que a veces nos venden ... como mini, pero que en realidad se trata de señores cuartos de baño, con doble lavabo y ducha de película. En este caso, vamos a centrarnos en sacarle el máximo partido a espacios que apenas superan los tres metros cuadrados, que es la superficie media que suelen tener los baños estándar en nuestro país, sobre todo en los pisos. El mínimo por ley son dos metros y medio, con ducha, lavabo e inodoro. El objetivo es transformar este pequeño hueco en un espacio funcional que nos permita ducharnos sin chocar con la pared, tener suficiente espacio de almacenamiento y prepararnos cómodamente por las mañanas sin renunciar a la parte estética. Chiquitín, sí. Pero práctico y bonito, también.

