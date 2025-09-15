Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Tendencias

Bolso en lugar de mochila para ir al insti. Esta nueva moda entre las adolescentes, ¿les daña la espalda?

Lo más importante es que tenga asas anchas, que no se cargue en exceso y que se cambie de hombro cada cierto tiempo

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:00

Escucha la noticia

4 min.

Las adolescentes han cambiado las clásicas mochilas escolares por bolsos tipo 'shopper' –grandes y de asa larga– para ir al instituto. No todas, evidentemente, pero ... es una tendencia que se ve cada vez más en los pasillos de los centros de Secundaria y arrasa entre las universitarias. Las redes sociales están repletas de vídeos en los que decenas de chicas recomiendan marcas de bolsos de este tipo para llevar a clase los apuntes, la tableta, los libros, estuches, agenda, monedero, llaves, la manzana para el recreo... Entre unas cosas y otras unos cuatro o cinco kilos que llevan colgados de un solo hombro durante bastantes minutos al día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  3. 3 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  4. 4 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  5. 5

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  6. 6

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  7. 7

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  8. 8

    El museo subterráneo del arte rupestre en Málaga
  9. 9

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»
  10. 10 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Bolso en lugar de mochila para ir al insti. Esta nueva moda entre las adolescentes, ¿les daña la espalda?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Bolso en lugar de mochila para ir al insti. Esta nueva moda entre las adolescentes, ¿les daña la espalda?