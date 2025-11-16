Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Del váter que analiza la orina a las pulseras que alertan de arritmias: ¿son fiables este tipo de mediciones caseras?

«A mí me salvaron la vida. Me subió la tensión y el dispositivo me avisó»

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:57

El mercado de los dispositivos para la monitorización de la salud está en auge. Uno de los más comentados recientemente ha sido 'U-Scan', un ... sensor diseñado para colocarse en el váter y analizar automáticamente nuestro pis, desplegándose los resultados en una aplicación móvil: «La orina contiene 3.000 metabolitos cargados de información sobre la salud, pero la mayoría de las personas solo se la analizan una vez al año», explican sus responsables.

