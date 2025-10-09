Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Vas a comprarle un móvil de segunda mano a un particular? Cuatro dudas que debes resolver antes

El teléfono puede haber sido robado o albergar componentes no originales, entre otros problemas poco evidentes

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:00

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Con los precios de los últimos smartphones cada vez más disparados –algunos superan ya el salario medio interprofesional–, resulta lógico que muchos intenten renovar sus ... terminales recurriendo al mercado de segunda mano. De hecho, numerosas tiendas de tecnología cuentan ya con secciones especialmente dedicadas a ello, pero a la hora de la verdad preferimos comprar teléfonos usados contactando directamente con sus propietarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  3. 3 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  6. 6 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  7. 7 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  8. 8 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  9. 9 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  10. 10 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Vas a comprarle un móvil de segunda mano a un particular? Cuatro dudas que debes resolver antes

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Vas a comprarle un móvil de segunda mano a un particular? Cuatro dudas que debes resolver antes