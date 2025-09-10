Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Tecnología

Las tiendas falsas inundan Facebook, TikTok e Instagram: así puedes reconocerlas

La mayoría nunca envían los productos o nos dan gato por liebre, advierten los expertos

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:01

Escucha la noticia

5 min.

Las redes sociales surgieron como un lugar en el que interactuar con nuestros amigos, hacer otros nuevos o simplemente divertirse cotilleando los perfiles públicos de ... los demás. Con el tiempo, sin embargo, se han convertido en auténticas navajas suizas: albergan juegos, apartados de mensajería, páginas corporativas, grupos de conversación e incluso plataformas de compraventa. Estas últimas, las tiendas online, han llegado a convertirse en todo un quebradero de cabeza para los responsables de Facebook, Instagram, TikTok y compañía. Concretamente, aquellas de naturaleza fraudulenta, que cualquier usuario puede abrir para estafar a unos cuantos clientes y desaparecer sin dejar rastro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  4. 4 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  5. 5

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  6. 6 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  7. 7 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  8. 8

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles
  9. 9 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  10. 10

    Multa a los padres de los menores que vapeen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las tiendas falsas inundan Facebook, TikTok e Instagram: así puedes reconocerlas

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Las tiendas falsas inundan Facebook, TikTok e Instagram: así puedes reconocerlas