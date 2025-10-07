Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del iPhone Air. Agencias

¿El fin de las tarjetas SIM? El iPhone 17 Air puede haber acelerado la cuenta atrás

El nuevo teléfono extrafino de Apple solo admite eSiM, lo que fuerza a sus usuarios a tener que contactar con las operadoras para poder usuarlo

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Martes, 7 de octubre 2025, 00:16

Comenta

Escucha la noticia

6 min.

Desde la aparición del primer iPhone en 2007, Apple siempre ha creado tendencia en el sector de la telefonía. Incluso hoy en día la mayoría ... de fabricantes cogen las características e ideas que la multinacional de la manzana mordida imprimen en sus móviles para replicarlas. Este año, tras la presentación del nuevo iPhone 17 Air, su delgadísimo smartphone que ha vuelto a enamorar a los amantes del diseño, podría pasar lo mismo. Y el cambio sería muy importante para los usuarios si se generaliza: la desaparición de las tarjetas SIM.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  2. 2 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  3. 3 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  4. 4 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  5. 5 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia
  6. 6

    La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros
  7. 7 Detenida una mujer en Málaga capital por apuñalar a su pareja, un hombre de 50 años
  8. 8 El nuevo programa del SAE para parados de larga duración mayores de 52 años
  9. 9

    El ceviche de chicharrón, la sorpresa peruana que ya se puede probar en Málaga
  10. 10 ¿500 euros de regalo por abrir una cuenta? Ojo a las tres preguntas que debes hacer al banco antes de aceptar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿El fin de las tarjetas SIM? El iPhone 17 Air puede haber acelerado la cuenta atrás

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿El fin de las tarjetas SIM? El iPhone 17 Air puede haber acelerado la cuenta atrás