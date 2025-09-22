Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alerta: así se está convirtiendo ChatGPT en el mejor amigo de nuestros hijos

Los adolescentes consultan absolutamente todo a la IA: desde cómo comportarse con la persona que les gusta hasta confesarle sus temores

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:06

Escucha la noticia

5 min.

La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse y especialmente los más jóvenes interactúan con ella con mucha naturalidad, quizá demasiada. Según un estudio publicado por ... UNICEF, la UNESCO y Kids Online Argentina, más de la mitad de los adolescentes recurren diariamente a chatbots (asistentes de conversación basados en IA) como ChatGPT; en muchos casos para tareas distintas a lo puramente académico. Además de utilizarlos como si fuesen un buscador convencional, les plantean toda suerte de disyuntivas y preocupaciones, como si estuviesen en la consulta de un improvisado psicólogo digital.

