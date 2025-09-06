Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Viste en directo por la tele el golpe de Estado del 23-F? Sufres el 'efecto Mandela'

Muchos juran que sí... y no

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:05

6 min.

Llevas toda la vida recordando frases, acontecimientos o detalles que en realidad no ocurrieron. Suena inquietante, ¿verdad? A inicio de novela de misterio de esas ... con muchas jugarretas mentales por medio. Pues no es un recurso de la ficción ni nada fuera de lo común: se llama 'efecto Mandela' y es cuando un grupo de personas recuerda un evento o detalle de forma diferente a la realidad. ¿Qué tiene que ver Nelson Mandela con esto? Pues que su 'no muerte' dio nombre al fenómeno: en la década de los 90 muchas personas creían que el líder sudafricano había fallecido en prisión años antes... y no, seguía vivito y coleando. De hecho tuvo una larga vida y murió (de verdad) en 2013.

