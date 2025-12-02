Este es el tiempo que tienes que estar haciendo pis... para evitar infecciones de orina

¿Cuánto tardas en hacer pis? Ya sé que la pregunta puede parecer un poco rara, incluso atrevida, pero resulta que el tiempo que tardamos ... en vaciar la vejiga cuando vamos al baño es un dato mucho más relevante de lo que imaginamos, sobre todo para las personas que sufren infecciones de orina con cierta frecuencia. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Tecnológica de Georgia (EE UU) y publicado recientemente en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha demostrado que «la micción –el acto natural y fisiológico de expulsar la orina del cuerpo– precisa de un tiempo determinado para que el organismo cumpla esa función en tiempo y forma». Concretamente, 21 segundos.

¿Y por qué 21 y no 14 o 36? El caso es que los investigadores hicieron un seguimiento del tiempo que tardan diferentes mamíferos en vaciar su vejiga –desde ratones hasta elefantes– y el resultado fue «sorprendentemente constante en todos los casos», independientemente de su tamaño. Los científicos usaron vídeos de alta velocidad para estudiar las micciones de los diferentes animales y llegaron a la conclusión de que todos orinaban en aproximadamente 21 segundos, un tiempo que los investigadores consideran que puede servir de referencia para los humanos.

Aunque «no se trata de una norma médica universal», los científicos aconsejan aplicar esta regla de los 21 segundos cada vez que hacemos pis para «asegurar un vaciado adecuado de la vejiga» y reducir así las probabilidades de padecer una infección del tracto urinario (cistitis, uretritis, pielonefritis...). «Retener la orina durante periodos prolongados de tiempo puede crear un ambiente propicio para el crecimiento bacteriano, el caldo de cultivo perfecto para las infecciones de orina, las segundas más frecuentes en la población en general, por detrás de las respiratorias», precisan en el estudio.

No hace falta poner el cronómetro o volvernos locos con los segundos cada vez que vamos al baño, pero no estaría de más que de vez en cuando nos fijásemos en cuánto tardamos en orinar. Según el urólogo estadounidense Gerald Andriole, todo un referente en esta especialidad, «el tiempo que estamos haciendo pis puede darnos muchas pistas sobre nuestra salud».

Menos de 10 segundos

Estar tan poco tiempo en el baño puede ser un síntoma de que la vejiga no se vacía por completo. ¿Consecuencias? Desde infecciones urinarias a hiperactividad vesical o incluso cálculos. «La orina retenida favorece la formación de cristales que pueden convertirse en piedras con el paso del tiempo», coinciden los urólogos. Además, ir al baño con mucha frecuencia y «en pequeñas cantidades» también puede indicar una diabetes no controlada.

Más de medio minuto

Si el problema es el contrario, es decir, que la persona tarda habitualmente más de 30 segundos en orinar, es posible que haya algo que impida que la vejiga se vacíe correctamente como es el caso de una obstrucción en la uretra, un síntoma común en hombres con hiperplasia prostática benigna (HPB). «Otras señales de que algo anda mal es notar interrupciones en la micción o un chorro débil. Esta dificultad para mantener un flujo constante de la orina puede estar relacionado con problemas de próstata o neurológicos», insisten los especialistas.

La regla de los 21 segundos de la que habla el estudio llevado a cabo por los investigadores de la Universidad Tecnológica de Georgia es básicamente una referencia que debemos tener en cuenta a la hora de ir al baño para mantener nuestra salud urinaria a raya. Ahora bien, si notas que haces pis normalmente en menos de 10/15 segundos o en más de medio minuto y además observas cambios de color en la orina, ardor, urgencia por hacer pis o mal olor, entonces deberías consultar con un especialista.